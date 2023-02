Il New World Order Cook Book

Oggi lasciateci divertire, ché ci avete inviato una segnalazione facile facile ed è venerdì, serve una risata pre-weekend, anche se il tema è sempre lo stesso: i dannati insetti da mangiare.

La segnalazione che ci è arrivata era priva di link o screenshot, ma ci chiedeva una specifica verifica:

Buongiorno, vi segnalo il libro “New Order Cook Book” .

Questo libro, sempre che esista, mi è stato segnalato come se fosse stato scritto dalla moglie di Schwab (quello di Davos).

Penso sia una bufala ma non riesco a trovare argomenti per confutare questa pseudo-tesi con quanto ne consegue.

So che può sembrare una cosa da poco ma per me sarebbe importante avere dei chiarimenti al riguardo.

Grazie in anticipo

L’idea che la moglie di Klaus Schwab potesse aver scritto un libro di cucina con quel titolo l’abbiamo trovata fantastica, pertanto ci siamo messi subito a caccia del prezioso volume.

Cercando titolo e cognome il 9 febbraio si trovava subito un link su amazon.com, peccato che il link non funzionasse. Ho solo fatto in tempo a vedere la cache, che purtroppo oggi già non funziona più. Su Amazon, all’indirizzo https://www.amazon.com/Mrs-Schwabs-World-Order-Cookbook/ per un po’ è esistito questo volume, il tempo sufficiente a farmi trovare un codice ISBN che ci ha permesso di verificare innanzitutto che qualcuno ha realmente simulato una pubblicazione indipendente con quel codice, il quale pertanto è rintracciabile su BookFinder:

Su tutte le altre piattaforme che ho provato l’ISBN risulta inesistente. Ma è ovvio che si tratti di una trollata.

Su Amazon al momento l’unica cosa che si riesce a raggiungere è la cache (e che screenshottiamo per futura memoria) con le due recensioni al libro lasciate quando il tutto è stato diffuso online, a inizio gennaio 2023:

Una assolutamente negativa:

Is this a joke? What a crock

È uno scherzo? Che schifo.

E una scritta probabilmente dallo stesso profilo che ha realizzato la trollata:

This insect cookbook is an absolute must-have for anyone interested in exploring the exciting world of entomophagy. It features a wide array of delicious recipes from all over the world, ranging from Mexican grasshopper tacos to Japanese cricket tempura. Each recipe is accompanied by clear instructions and beautiful photos to make the cooking process as easy and enjoyable as possible. Not only do the recipes look delicious and are easy to follow, but they are also incredibly nutritious and packed with protein. The author also provides helpful tips on where to source the ingredients, as well as information on the health benefits of eating insects. In addition, the cookbook is filled with interesting facts about insects, making it a great educational resource for both adults and children. All in all, I highly recommend this cookbook to anyone interested in trying something new and exciting in their kitchen.

Che tradotto:

Questo libro di cucina sugli insetti è un must assoluto per chiunque sia interessato a esplorare l’entusiasmante mondo dell’entomofagia. Presenta una vasta gamma di deliziose ricette provenienti da tutto il mondo, dai tacos di cavalletta messicani alla tempura di grillo giapponese. Ogni ricetta è accompagnata da istruzioni chiare e bellissime foto per rendere il processo di cottura il più semplice e divertente possibile. Non solo le ricette sembrano deliziose e facili da seguire, ma sono anche incredibilmente nutrienti e ricche di proteine. L’autore fornisce anche utili suggerimenti su dove reperire gli ingredienti, nonché informazioni sui benefici per la salute derivanti dal consumo di insetti. Inoltre, il libro di cucina è pieno di fatti interessanti sugli insetti, che lo rendono un’ottima risorsa educativa per adulti e bambini. Tutto sommato, consiglio vivamente questo libro di cucina a chiunque sia interessato a provare qualcosa di nuovo ed eccitante nella propria cucina.

In compenso la pagina è stata salvata a gennaio su WayBack Machine, per la gioia di tutti. La sinossi del libro sembra seria:

Welcome to the New World Order of insect cooking! Mrs. Schwab/s cookbook is filled with delicious and unique recipes that will surely delight your taste buds.

From Spicy Popcorn Cicadas to Sweet Three Bee Salads, this cookbook has something for every insect enthusiast. Insects are a sustainable and nutrient-rich source of protein that can be easily incorporated into your diet.

In this cookbook, you will find easy-to-follow recipes that showcase the versatility of insects in the kitchen. Each recipe is accompanied by beautiful photographs and step-by-step instructions to guide you through the cooking process.

In addition to traditional recipes, this cookbook also includes creative and innovative dishes that will inspire you to think outside the box.

Whether you are a seasoned insect chef or a novice cook looking to try something new, this cookbook is sure to have something for everyone. So grab your apron and let’s get cooking with insects!