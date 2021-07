Imola Oggi e le dichiarazioni di Brusaferro

Oggi voglio mostrarvi una piccola cosa. Mi sono trovato tra le segnalazioni una storia che mi ha portato a nel cercare delle fonti che la confermassero o smentissero. Nel farlo ho dovuto cercare le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Brusaferro ha fatto una conferenza stampa dove ha detto delle cose parlando delle vaccinazioni in corso. Se cerchiamo il suo nome online in relazione alle notizie della ultime 24 ore, Google mi mostra come primo risultato quanto segue:

Tutti e tre gli articoli che Google mi mette in evidenza fanno riferimento alla conferenza stampa di Brusaferro, tutti e tre sono stati pubblicati nelle passate 24 ore.

I tre titoli presentano un’anomalia, vediamoli uno a uno. Si parte con il Sussidiario (testata purtroppo a noi nota):

Brusaferro “Vacciniamoci tutti e fermiamo Covid”/ “Over 60 e giovani stessa priorità”

Imola Oggi:

Covid, Brusaferro: i vaccinati possono contrarre il virus e trasmetterlo

Open Online:

Brusaferro: «I vaccini sono l’unica via per tornare alla normalità. Necessario convincere gli indecisi»

Due siti su tre riportano la parte più importante di quanto detto da Brusaferro, mentre il terzo, in linea con ciò che da sempre è sua abitudine, sposta il fulcro sulla parte meno importante del discorso del presidente dell’ISS, che è anche l’unica che fa gioco alle correnti antivax che leggono il sito Imola Oggi. Un’informazione così datata nemmeno richiederebbe un titolo, perché è cosa nota da tempo su cui, a turno, in molti hanno fatto finta di rimanere stupiti. Ma i motori di ricerca che danno risalto a siti come Imola Oggi sono la dimostrazione pratica della mancanza di efficacia degli algoritmi nel contrastare la disinformazione. E al tempo stesso ci fanno capire come la disinformazione faccia facilmente breccia nel pubblico generalista.

Ho fatto un test con altro browser e altro motore di ricerca. Il Sussidiario resta in pole position, seguito stavolta non da Imola Oggi… ma c’è il trucco:

Bing al secondo posto non mette direttamente Imola Oggi, ma Informazione.it che cita Imola Oggi.

Non vi sentite un po’ presi per il sedere?

Siamo in piena pandemia, con una variante Delta che procede a grandi passi e invece che spingere la gente a vaccinarsi, o comunque stare zitto, Armando Mannocchia sceglie la via della disinformazione seriale usando l’unica parte della conferenza di Brusaferro sfruttabile per i suoi fini. E i motori di ricerca gli danno visibilità, quasi fosse necessario far sentire sia il parere dei pro vax che quello dei pro malattia.

È deprimente.

Io nel frattempo, oltre a due amici under 50 morti a causa della pandemia, sono circondato da gente che è sopravvissuta, più o meno bene, alla malattia. Un mio vicino di negozio ad esempio ha passato un anno a fare il convinto sostenitore di soggetti come Mannocchia, poi si è fatto quattro settimane di terapia intensiva, ora quando ci incontriamo sotto al portico a bassa voce ammette di essere stato un coglione…

E no, non gongolo quando lo sento, non sono come quelle immani teste di cazzo che godono delle sfortune altrui, giornalisti indipendenti compresi. A me dispiace immensamente, perché sarebbe bastato un giornalismo fatto meglio per evitare in certi casi tanta sofferenza.

Non credo di dover aggiungere altro.

