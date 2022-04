Instagram e la pesca dei boccaloni

Sono tanti coloro che sperano di guadagnare con la rete, tanti che vorrebbero essere pagati per fare quello che ritengono un divertimento, tanti che spesso – sperando che le cose siano più facili di come sembrano – abbassano la guardia e si fanno fregare.

Un paio di giorni fa abbiamo ricevuto questo messaggio su WhatsApp:

Hello, bufaleuntantoalchilogram

Your Instagram account is now recognizable and can be approved by administrators to receive a blue badge. You must choose a username for yourself. Because once you have the badge, you cannot change the username. I am happy to say that your profile is eligible for a blue badge and that you need to fill in a form. Submit a review at the link below. Administrators approve it and the badge will be visible on your profile within 3 business days. Once you have the badge, you will get exclusive features from Instagram.

Form: https:// meta-onlineverify. xyz/ business/ verify/

(If you cannot click on the link, please reply to the message and try again.!)

Thanks

Instagram Badge Observation Team

©️ Instagram. Meta Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

ғʀᴏᴍ

𝙈 𝙀 𝙏 𝘼