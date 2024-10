Nuova tattica per il trattamento del diabete…

Purtroppo la risposta alla domanda che poniamo nel titolo la potete immaginare fin da subito: siamo di fronte all’ennesima truffa che colpisce chi soffre di diabete dandogli a intendere che esista un prodotto, tale insulinorm, che possa aiutare a prevenire le complicanze del diabete.

Del prodotto in questione ci eravamo già occupati a settembre 2023; all’epoca veniva sfruttata l’immagine di Bocelli ospite da Fazio quando ancora era in casa Rai. Oggi si danno un’aria più professionale usando un medico, curiosamente israeliano – Davide Levy, o almeno questo è il nome che gli danno i nostri cari venditori di olio di serpente. In realtà il signore nella foto è sì un medico, ma si chiama Yehuda Sabiner (come ci ha segnalato il nostro lettore, che ci ha inviato i link sia alla pagina truffaldina che alla fonte dell’immagine).

Per il resto le informazioni da segnalare sono le stesse dell’altra volta:

È un integratore alimentare, con questa composizione:

Shiitake extract standardized to 50% polysaccharides, 30% beta-glucans 600 mg, Green tea extract standardized to 50% EGCG 400 mg, Vitamin C 300 mg, Berberine 40 mg, Vitamin B6 7,2 mg, Folate 300 mcg, Vitamin B12 90 mcg, Chromium 40 mcg, Zinc 6 mg.

Un integratore con questi ingredienti non cura dal diabete…

Siccome in Svizzera esiste un’azienda ben specifica che commercializza il prodotto, riteniamo che sarebbe il caso che pubblicassero un bel comunicato stampa per spiegare che chi sta cercando di venderlo come cura per il diabete sta mentendo.

Purtroppo ho paura che l’azienda non abbia quell’interesse.

Peccato.

