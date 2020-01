Mi avete segnalato questa lettera aperta che sta circolando on e offline a pochissimi giorni dalle elezioni in Emilia Romagna.

La lettera che circola è la foto di un volantino in carta vero e proprio. Ne ho ripreso il testo in modo che anche chi non riesce a vedere bene l’immagine possa leggerlo:

La legge a cui si fa riferimento la trovate qui in PDF ma non è altro che il recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna di linee guida europee, condivise anche dall’ONU. Linee guida comuni, e accolte in quasi tutti i Paesi occidentali, per tutelare i diritti di tutti. Non è affatto vero che la legge regionale sia il primo passo verso l’annullamento dei termini maschio e femmina. Queste sono manipolazioni ideologiche di soggetti che hanno interesse che crediate che le cose stanno così.

Ma non c’è da sorprendersi, sono le stesse persone che a suo tempo disinformarono sulla questione genitore 1 e 2, e tutt’ora nelle piazze in cui vanno cercano di sostenere che i loro avversari stiano tentando di eliminare i termini mamma e papà dalle scuole. Si tratta di disinformazione quando non si arriva a vere e proprie bufale, ma che portate avanti da politici e influencer di parte riescono a fare breccia nei cuori di chi non approfondisce. Purtroppo sono tanti, troppi a mio avviso, figli di un sistema che ha ampiamente fallito, dando modo all’Information Disorder di dilagare.

Per curiosità il termine omo(trans)negatività dovrebbe, secondo la comunità scientifica, sostituire il termine omofobia, come spiega l’Istituto Beck:

La disinformazione sul tema gender parte da lontano. Qui su BUTAC già nel 2015 eravamo dietro a verificare le tante notizie associate al termine “ideologia gender” che davano a intendere cose che non erano. Non ci siamo mai fermati, e guarda caso l’ultimo articolo sul tema è di meno di un mese fa.

Se siete cattolici e seguite il Papa forse vi potrà interessare questa frase detta da Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Brasile nel 2013:

When I meet a gay person, I have to distinguish between their being gay and being part of a lobby. If they accept the Lord and have goodwill, who am I to judge them? They shouldn’t be marginalized. The tendency is not the problem … they’re our brothers.

Quando incontro una persona gay, devo distinguere tra il loro essere gay e l’essere parte di una lobby. Se accettano il Signore e sono di buona volontà, chi sono io per giudicarli? Non dovrebbero essere emarginati. La tendenza [sessuale] non è il problema … sono nostri fratelli.