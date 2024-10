Io abito qui, non pago nulla…

Sta circolando un video che ci avete segnalato sia via mail che via WhatsApp, un video che non ha alcuna necessità di essere sbufalato, ma che evidentemente più circola più miete vittime.

Il video è questo:

Si vede un ragazzo straniero, presumibilmente originario del Nord Africa, che di fronte a una palazzina dove sostiene di abitare ci racconta di quanto viva bene in Italia.

Il video sembra un remake non cantato della canzone con cui Bello Figo prendeva per i fondelli politici di destra e conduttori televisivi otto anni fa.

Non c’è nulla da sbufalare, il ragazzo sta trollando, esattamente come faceva Bello Figo all’epoca, e per capirlo basta ascoltarlo quando cita i famosi “35 euro al giorno” sbagliando: prima dicendo 100, poi ammettendo che serenamente che la cifra è sbagliata e correggendola in 35.

Purtroppo questo genere di prese in giro, in un Paese come il nostro, in questo momento storico, sebbene palesi trovano troppe persone che ci credono e si fidano, gli stessi che cascano nel video del finto pilota Lufthansa o che rispondono alle telefonate in cui ci viene comunicato che il nostro curriculum è stato selezionato per un lavoro, anche se noi di curricula non ne abbiamo inviati a nessuno.

Un Paese in cui lo spirito critico andrebbe insegnato a scuola, con ore di esercitazioni per allenarlo, per imparare a riconoscere quei piccoli dettagli che ci permettono di evitare di condividere video palesemente fasulli, e invece…

