Ci è stato inviato un video con la richiesta di verificarlo, cosa che prontamente abbiamo fatto. Il video è questo:

E racconta la storia di un pilota della Lufthansa che sarebbe stato licenziato da poco. Questo è il testo che accompagna il video:

Nel video, che dura due minuti, possiamo leggere i sottotitoli che riportano in italiano quanto viene detto in tedesco:

A Norimberga un pilota fa causa al suo ex datore di lavoro. Anne Rothauser sa perché. L’ex dipendente della Lufthansa Cristoph W. si difende dal suo licenziamento davanti al tribunale distrettuale di Norimberga. Sono diventato pilota perché semplicemente amo volare. E non per offuscare le persone con la chimica e spegnere il loro pensiero critico. Ciò che il mio datore di lavoro mi chiedeva di fare era chiaramente illegale. Non lo faccio guardandomi indietro. Nel gennaio di quest’anno il pilota esperto è stato licenziato senza preavviso. La ragione di ciò era che su un volo da Francoforte a Barcellona, W. e a quanto pare questa non è la prima volta che ciò accadeva, la prima volta che ciò accadeva all’iniozio ho affermato di aver dimenticato di premere l’interruttore, e poi a un certo punto c’è stata un’indagine interna. E poi ho dovuto ammettere di non aver attivato il sistema delle scie chimiche su oltre trenta voli europei. Semplicemente non riuscivo a conciliarlo con la mia coscienza. Grazie al sabotaggio di Cristoph W. milioni di persone in tutta Europa sono rimaste sane, fertile e non autistiche. Il tempo in molte regioni non può essere manipolato in tempo a causa dell’anno. Una catastrofe economica per il suo datore di lavoro Lufthansa. Lufthansa ha dovuto pagare centinaia di milioni di multe al governo segreto mondiale. A peggiorare le cose ha perso la gara per le scie chimiche per il prossimo anno per Rynair. Il licenziato Christoph W. ritiene tuttavia illegittimo il suo licenziamento. Non esiste alcuna legge che io conosca che dica che un datore di lavoro possa pretendere qualcosa del genere da me. Davvero no? Gli esperti danno poche possibilità alla tesi del pilota in tribunale. Infine fa riferimento alle leggi dell’inesistente repuybblica federale ted esca. Il giudice che presiede la BRD GMBH probabilmente non ha molta comprensione per questo.