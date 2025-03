Gli Arconti, gli Annunaki e l’NWO

Ci è stato segnalato un profilo social che è una miniera d’oro del complottismo filo-trumpiano legato a QAnon, peccato che sia un profilo italianissimo. Oggi per me che scrivo è domenica, e mi sono divertito a sfogliare alcuni dei post più recenti. Ammetto che mi incuriosisce sempre molto il percorso psicologico che porta a credere a certe teorie. Oggi parliamo di questo post che mischia cose che negli anni qui su BUTAC abbiamo già trattato:

Relazione complessa spiegata con la realtà invisibile Di Peter B. Meyer – 6 marzo 2025 Imparare dalla storia • Come siamo diventati schiavi • Il Dio buono contro il Dio cattivo • Abuso della conoscenza Maestro dell’arte gnostica Si dice che la nascita del Nuovo Ordine Mondiale sia già stata compiuta dal Maestro Invisibile chiamato Yahweh, chiamato anche Dio Malvagio, che si contrappone al Dio Buono, raggiungibile solo attraverso la “Gnosi”, secondo i membri della stirpe gnostica presenti sulla Terra. Platone (370 a.C.) fu il primo a usare il termine Gnostikos, che significa conoscenza o arte di conoscere, o forse arte di padroneggiare il conosciuto.

Il leader ideale è definito come un maestro dell’arte gnostica. Tuttavia, gli gnostici originali si sono astenuti dall’assumere un ruolo nel governo poiché non era loro intenzione cambiare o controllare la nostra società attraverso l’ingegneria sociale e il controllo mentale. Invece volevano creare una persona illuminata, equilibrata e capace, che alla fine sarebbe stata in grado di creare una società veramente illuminata, sufficientemente perfetta da non essere gestita da una gestione aliena esterna. Questo Dio buono è in contrasto con l’antico dio greco Prometeo, il Titano che rubò il fuoco dal Monte Olimpo e lo donò all’umanità e che, secondo l’autore e docente John Lash, è stato anche identificato come Lucifero, lo spirito del male e avversario di Dio nelle religioni cristiana e islamica. Secondo l’autore Uri Dowbenko, la controversia ebbe inizio quando alcune scuole misteriche iniziarono a fare un uso improprio delle loro conoscenze ricorrendo alla manipolazione comportamentale, alla programmazione psicologica e a tecniche di controllo mentale. Secondo le credenze dell’Ebraismo, dell’Islam e del Cristianesimo, si tratta di tecniche di controllo mentale applicate, necessarie per mantenere i propri seguaci sulla retta via. Il rapporto con il mondo invisibile è molto complesso, poiché gli gnostici considerano l’idea del Figlio di Dio come un’illusione instillata nella mente umana da una specie aliena di entità non umane o parassiti mentali chiamati Arconti, secondo il concetto di Bene contro Male per la gente comune. Il punto qui è che gli Anunnaki non sono i nostri creatori come gli Illuminati vorrebbero farci credere. Ci hanno solo manipolati per usarci come loro schiavi.

La prima cosa che vediamo è un nome, Peter B. Meyer, un autore noto in ambienti cospirazionisti per la pubblicazione di contenuti legati a teorie del complotto sul Nuovo Ordine Mondiale (NWO), sugli Illuminati, sulla manipolazione mentale e sugli Anunnaki. Spesso i suoi scritti vengono diffusi su siti di dubbia attendibilità, con articoli che mescolano politica, economia, esoterismo e pseudoscienza. Si tratta di teorie che circolano da anni in ambienti esoterici e complottisti, ma che non hanno alcun fondamento storico o scientifico. Il testo di Meyer è un classico esempio di narrazione pseudostorica e cospirazionista.

In essa si fondono elementi che provengono da diverse realtà, dalla mitologia greca, con Prometeo, agli Annunaki – che fanno parte della mitologia sumera – agli Arconti, le entità che nello gnosticisimo ostacolano la conoscenza spirituale. Nulla di veramente nuovo, appunto, ma solo un remix di mitologia e leggende di diversa provenienza fatto a uso e consumo della narrativa che si vuole sostenere.

Lo gnosticismo

Si tratta di un insieme di correnti filosofico-religiose sorte nei primi secoli d.C., che vedevano il mondo materiale come opera di un demiurgo imperfetto e malvagio. Associare Yahweh a un “Dio cattivo” e contrapporlo a un “Dio buono” è una semplificazione moderna senza basi storiche: la visione che ne dà Meyer è una moderna reinterpretazione che non si basa sui testi originali. Gli gnostici non parlavano di Nuovo Ordine Mondiale e l’idea di un Dio buono contrapposto a un Dio malvagio è una semplificazione fatta da Meyer per sostenere la sua visione cospirazionista. Per gli gnostici Yahweh non è un Dio ma un demiurgo che ha creato il mondo fisico, in modo imperfetto, intrappolando le anime umane in un’esistenza materiale. Platone non ha mai parlato di gnosticismo, anche perché il movimento si sviluppò molto più tardi, ma Meyer mescola Platone, le religioni monoteiste e la mitologia classica per costruire la sua narrazione, senza che la stessa abbia alcuna base storica.

Prometeo e Lucifero, gli Arconti e gli Anunnaki?

Nella mitologia classica non esisteva nessuna associazione tra Prometeo e Lucifero, si tratta di una rielaborazione moderna; ma in compenso esistevano gli Arconti, potenze che governavano il mondo materiale, ma anche qui non si trova traccia di connessione tra gli Arconti e gli Illuminati o con il controllo mentale delle masse. La teoria secondo cui gli Anunnaki abbiano manipolato l’umanità è una teoria inventata da autori moderni come Zecharia Sitchin, teoria che abbiamo trattato e smontato nell’ormai lontano 2014 con un lungo articolo che parlava di un film mai andato nelle sale.

Il testo di Peter B. Meyer pertanto è un collage di vecchie teorie complottiste, già smentite da storici, scienziati e ricercatori seri. In pratica, è pura fantascienza travestita da “conoscenza segreta”. Vi ricorda qualcuno? Perché non siamo di fronte al primo autore di fantascienza che si ricicla fondando una religione basata sulla fuffa…

Il suggerimento finale è sempre il solito: non fidatevi mai di chi parla di “verità nascoste”.

Non credo sia necessario aggiungere altro, se non qualche fonte in più:

