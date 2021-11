La caposala di Lubiana e i flaconi

Ci avete segnalato una notizia che sta circolando nei gruppi social di alcune aree ben distinte, la segnalazione che ci è arrivata parla di Trieste e in generale del Friuli Venezia Giulia.

La notizia che viene fatta circolare è la seguente:

Il tutto circola con un video d’accompagnamento dove una signora legge un lungo testo in bosniaco. La storia che avete appena letto qui sopra la si trova nei commenti a questo video, e circola da mesi in Est Europa.

Come sapete, senza fonti solitamente tendiamo a non trattare le notizie: chi si fida di parole lette senza riferimento alcuno ovviamente non cambierà mai idea. Ma qui oltre alla mancanza di fonte abbiamo anche una descrizione dei fatti fantasiosa perché vedete i vaccini non arrivano in flaconi, chi lo sostiene nemmeno ha idea di cosa stia parlando.

I vaccini al massimo arrivano in fiale, e non vengono ricevuti da una “caposala” ma da uno staff completo che si occupa del loro stoccaggio nei magazzini. E il fatto che siano state vaccinate ormai miliardi di persone dovrebbe bastare a fare capire che quanto si sta leggendo e condividendo è una bufala fatta apposta per spaventare chi è così suscettibile da crederci. Gli stessi che sono così suggestionabili da credere nel potere dell’omeopatia, magari, gli stessi che sono potenziali clienti dei tanti ciarlatani che per puro interesse personale da ormai un anno e mezzo cavalcano la disinformazione sulla pandemia.

Detto ciò, anche una soluzione salina (quella del cosiddetto “primo flacone”) avrebbe dei suoi effetti, con possibili reazioni avverse, che senso ha che se la facciano iniettare i partecipanti al complotto, col rischio magari di avere una reazione grave? E a che titolo una stessa caposala, e non un importante medico, avrebbe assistito alle inoculazioni di tutti i membri del governo (immagino slovacco)?

Nel video, a un certo punto, viene mostrato questo fantomatico numerino a cui fa riferimento l’infermiera in pensione che vedete parlare nel video (non è lei la caposala slovacca, lei è solo il tramite della notizia eh), il numerino sarebbe questo:

Secondo il loro racconto lo 01 sarebbe placebo mentre 2 e 3 sarebbero altro. Ma basta una veloce ricerca per scoprire che quel numero non è altro che il Unique Vaccination Certificate/assertion identifier:

The UVCI is needed at the EU level to support the interoperability

of the vaccination certificates, while it should be implemented under the responsibility of the Member States in a way that leaves them in full control of how they do so.