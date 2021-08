La differenza tra uno studio e una lettera

Il 13 agosto su quel sito che pubblica ogni possibile sciocchezza che arrivi da Q o disinformi sulla pandemia, è stato pubblicato un articolo dal titolo:

LA CATASTROFE ALLE PORTE. STUDIO SUL THE JOURNAL OF INFECTION: RISCHIO ALTO DI ADE PER I VACCINATI

Avevamo già parlato del “rischio ADE” qui su BUTAC, e difatti non ho nessuna intenzione di tornare sul tema, quello che voglio mostrarvi è altro. Scrive Davide Donateo:

Le persone che sono state VACCINATE contro il COVID-19 saranno ora soggette al potenziamento dipendente da anticorpi (ADE). Questo è lo scenario peggiore in assoluto con qualsiasi vaccino. Le persone che hanno preso il vaccino dovrebbero essere messe in quarantena e isolate immediatamente. Il “Journal of Infection” è una rivista medica mensile peer-reviewed nel campo delle malattie infettive, che copre microbiologia, epidemiologia e pratica clinica. Fondata nel 1979, la rivista è stata inizialmente pubblicata trimestralmente da Academic Press. Il primo editore fu Hillas Smith. Il Journal è l’ avanguardia dell’informazione per i Medici specializzati in Malattie Infettive. È considerato un “must read” ogni mese dagli specialisti in malattie infettive. Il 9 agosto, The Journal of Infection ha pubblicato uno studio sottoposto a revisione paritaria…