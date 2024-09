La nuova normalità e i “vaccini ritirati”…

Tra le segnalazioni che riceviamo qualche volta ne arrivano alcune che decidiamo di trattare solo dopo un’analisi dei danni che possono fare, come nel caso di cui ci occupiamo oggi. Una lettrice ci racconta:

Buongiorno,ho ricevuto tramite whatsapp un video sui vaccini e covid e loro conseguenze che riassumo perché la dimensione del video è di 55MB. Sullo sfondo del video in cui parla un uomo molto determinato, si nota la scritta t.me/ lanuovanormalità.it Racconta che il governo canadese ha ritirato urgentemente e ordinato la distruzione di tutti i vaccini pfizer e Moderna a seguito importanti scoperte scientifiche su MRNA. Invitano ad iscriversi alla comunità People’s Voice on Locals JOSEON.com. Farneticano sul contenuto del vaccino con entità animate … nanorobot controllate da entità esterne … Proseguono con intervista a farmacista e al dott William Makis pricipale oncologo canadese.

Non ho trovato alcuna informazione in rete sui contenuti e sui divulgatori. Trovo inquietante la diffusione di queste pseudo notizie scientifiche.

Siamo andati sul canale Telegram in questione per cercare il video, che abbiamo scaricato e che potete vedere qui sotto:

Video che dice esattamente quanto riportato nella mail. Peccato che sia tutto falso. Il signore che si vede nel video è il volto di The People’s Voice, organizzazione di cui abbiamo già parlato qui su BUTAC, ultima identità del famoso sito di fake news americano Your News Wire, che ora si chiama appunto The People’s Voice, ma continua a fare quello per cui era nato in origine: diffondere notizie false.

Il canale Telegram La nuova normalità ha oltre 30mila lettori, che si abbeverano alla fonte convinti della sua autorevolezza e, come dimostra la segnalazione ricevuta, condividono anche su altri canali. Peccato che siano tutte sciocchezze, notizie inventate.

Non è vero che il Canada ha ritirato tutti i vaccini Pfizer e Moderna contro il COVID, quello che hanno fatto – esattamente come sta succedendo in larga parte del mondo, Italia inclusa – è stato approvare le nuove versioni aggiornate dei vaccini, versioni che sono state presentate nei giorni scorsi. Nulla a che fare con supposti nanobot autoassemblanti, come invece viene raccontato nel delirante video di cui sopra. Si sfrutta la notizia dell’aggiornamento dei vaccini e il ritiro delle vecchie formulazioni, cosa assolutamente normale e che in un mondo normale non desterebbe preoccupazione alcuna (come infatti non le desta al di fuori dagli ambienti dove vanno per la maggiore le narrazioni antivacciniste), per inventare una notizia inesistente.

Un modus operandi che abbiamo già visto sfruttare dagli arguti disinformatori di The People’s Voice, che da anni, grazie a contenuti come questo, riescono a rendere virale materiale che, in un mondo normale, non troverebbe alcuna diffusione.

Anche i soggetti che vengono intervistati nel video non sono esattamente lo specchio della verità: Fadi Salami, che viene presentato come farmacista di Toronto, è un agopunturista di origine egiziana che vive e lavora a Ottawa, e William Makis è veramente un medico, ma non è il principale oncologo canadese, anzi, ha fatto causa (archiviata) contro un’azienda sanitaria che l’ha licenziato, e questo ci fa pensare che non sia davvero la punta di diamante degli oncologi canadesi. Oltre ad aver poche pubblicazioni scientifiche firmate, alcune sono in compagnia di un altro soggetto che conosciamo bene, Peter Mc Collough.

Non credo di dover aggiungere altro.

