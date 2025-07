Omega Click, la menzogna come lavoro

Ci è stato segnalato un video apparso su un canale YouTube che non conoscevamo e che abbiamo inserito fin da subito nella nostra Black list, canale da quasi 300mila iscritti.

Il video che ci è stato segnalato s’intitola:

DOSSIER ESPLOSIVO – Il Senato USA Pubblica il Documento che Smaschera Tutti

Si tratta di 19 minuti di video di cui vi eviteremo la trascrizione, ma se siete proprio interessati potete guardarvelo tutto qui. Diciannove minuti di pura retorica complottista.

Il dossier a cui si fa riferimento s’intitola:

Lack of Alert: How the Federal Health Agencies Downplayed Myocarditis Risk after mRNA COVID-19 Vaccination

Non è un documento scientifico, ma un rapporto da una commissione di parte – repubblicana – con orientamento critico verso la gestione Biden della pandemia. Si tratta di un documento politico, non scientifico; impugnarlo come se fosse la “voce della verità” è tipico di chi necessita di pezze d’appoggio per portare avanti una specifica narrazione. Il documento non presenta nessuna novità scientifica, si limita a criticare come sono stati gestiti la pandemia e le autorizzazioni ai vaccini, ma senza che vengano presentate evidenze che dimostrino errori. L’unico elemento, noto da tempo, che viene molto cavalcato è l’aumento di rischio miocardite, aumento reale e riscontrato da almeno tre anni, con il piccolo problema che l’aumento del rischio è molto superiore nei soggetti che hanno contratto il COVID-19 rispetto a chi ha ricevuto il vaccino. Dettaglio che chi diffonde queste narrazioni solitamente manca di riportare.

Omega Click nel suo video sostiene che:

Il CDC americano Center for Disease Control aveva redatto un avviso ufficiale chiamato Health Alert Network, destinato a tutti i medici statunitensi per segnalare l’aumento preoccupante di casi di miocardite dopo la somministrazione di sieri a MRNA, in particolare nei giovani.

Questo è quanto Omega coglie dal rapporto dei repubblicani, ma prima di prendere quel rapporto come oro colato forse avrebbe dovuto fare qualche verifica, perché il 28 maggio 2021 il CDC ha sì pubblicato un avviso diramato a tutti i medici americani dove veniva riconosciuto l’aumento dei casi di miocardite, e aveva fornito informazioni e raccomandazioni cliniche ai professionisti sanitari per tenere sotto controllo l’eventualità; ma aveva anche spiegato che l’aumento che comunque era limitato a pochi casi che si sono risolti perlopiù con trattamenti minimi o addirittura senza bisogno di alcun intervento sanitario. Tutte cose che la Commissione repubblicana evita di spiegare perché non fanno gioco alla sua narrazione, esattamente come le omette Omega per non far crollare il castello di carte che ha creato a uso e consumo dei suoi spettatori.

Non abbiamo intenzione di analizzare ulteriormente il suo video: se si basa su un testo fazioso e non scientifico è assolutamente inutile andare avanti a lungo. Ci interessa però mostrarvi come conclude il suo video Omega Click (che ovviamente si mantiene anonimo, come tanti disinformatori seriali interessati a guadagnare dalla disinformazione):

Io continuo eh con i fatti, con le prove, con i documenti, perché l’informazione vera non ha prezzo. Chiaro? L’informazione non ha prezzo, ma ha un costo e io ho deciso di pagarlo per voi. Il sistema ha fallito e noi glielo stiamo urlando in faccia. Mi raccomando, signori, se pensate che il mio lavoro valga qualcosa, venite a trovarmi sulla nuova piattaforma. Non vedo l’ora di trovarvi nel forum. Sono molto attivo anch’io, quindi, nel senso, sto cercando di rendermi attivo anche lì. Sto facendo del mio meglio per seguire tutto al massimo delle mie possibilità, quindi vi aspetto tutti sulla nuova piattaforma. Per oggi è davvero tutto. Sto lavorando ad un’inchiesta devastante, signori, quindi tenete le antenne alzate.

In pratica pare dire che lui, il povero Omega, si è messo l’uniforme da supereroe ed è pronto a immolarsi per i suoi spettatori, si presenta infatti come un paladino solitario disposto al sacrificio e addirittura a pagare un costo per informare noi, proprio noi, suoi fedeli seguaci. Che facciamo, non gliela facciamo una visita sulla nuova piattaforma a questo eroe?

A noi, che amiamo analizzare i fatti invece che seguire wannabe guru che si autoincensano senza motivo apparente, sembra semplicemente uno che sta giocando la realtà e ha paura delle conseguenze, dunque ha deciso di nascondersi dietro la coperta comoda dell’anonimato. Gli onesti che cercano di fare seria divulgazione ci mettono la faccia, e non hanno paura di farlo, perché sanno che dicendo la verità i fatti vengono fuori.

Omega fa ricorso al classico giochino della polarizzazione, il noi contro voi, utilissimo per esacerbare ancora di più il dibattito. Sfrutta emozioni, senso di ingiustizia, promessa di future rivelazioni facendo leva appunto sul senso di appartenenza a una comunità, quella di coloro che non sono disposti ad abbassare la testa, quelli svegli1!!1 con le antenne alzate che aspettano l’inchiesta devastante di un tizio a caso dalla sua cameretta.

La chiusura del video sembra più quella di un contenuto alla Wanna Marchi che cerca di convincerci a comperare l’ennesima crema dimagrante a base di alghe che quella di qualcuno che sta cercando di fare informazione. Chi firma quel video sta vendendo un prodotto, ovvero sta offrendo a chi è disposto a pagare contenuti di natura complottistica, e come lui tanti altri stanno facendo lo stesso, dopo un periodo abbastanza lungo in cui erano riusciti a campare solo grazie a viralità dei loro contenuti e della pubblicità all’interno degli stessi. Chissà per quanto riuscirà a reggersi questo modello di business. Purtroppo oltreoceano abbiamo visto complottisti diventare consulenti del POTUS, non ci sorprenderà quando anche da noi si vedranno le stesse dinamiche.

