Joshua Rys, i vaccini e la fuffa

15 luglio 2025

Nel video vediamo un tizio – che ci viene detto chiamarsi Joshua Rys e di lavorare come Lead Regulatory Scientist alla Johnson & Johnson – sostenere che i vaccini da loro realizzati non siano stati sufficientemente studiati prima di venire prodotti.

Il video è stato messo in circolazione da James O’Keefe, soggetto assolutamente inaffidabile che già in precedenza aveva condiviso materiale poi rivelatosi falso o manipolato. Chi lo condivide lo fa con post come questo:

Lo scienziato capo di Johnson & Johnson, Joshua Rys, confessa che il v@ccino J&J C@VID-19 “non era sicuro ed efficace”, rivela la “mancanza di ricerca” dovuta alla fretta di rilasciare il v@ccino: “la gente lo voleva, glielo abbiamo dato”.

Partiamo come prima cosa col dire che Rys non è lo “scienziato capo” di J&J, ma solo uno dei tantissimi dirigenti, e non ha avuto alcun ruolo nella progettazione e sviluppo del vaccino di cui sta parlando. Anche perché il vaccino a cui si fa riferimento è stato prodotto dalla Janssen Vaccines a Leida, in Belgio, ed è sempre a Leida che il vaccino è stato studiato e sviluppato. Rys, invece, vive e lavora negli States e si occupa di regolamentazioni per prodotti cosmetici e omeopatici. Oltretutto su LinkedIn Rys si qualifica con il titolo di “associate manager” e questo indica un ruolo intermedio, sopra un semplice “specialist” o “analyst”, ma sotto un manager a pieno titolo. Quindi altro che “scienziato capo”. Un dipendente come tanti, senza alcun ruolo nella progettazione, sviluppo o verifica del vaccino.

Oltretutto il vaccino J&J ha ricevuto l’EUA nel febbraio 2021 e il suo uso negli USA è terminato maggio 2023, mentre Rys ha assunto il ruolo di “Lead Regulatory Scientist” solo undici mesi dopo, quindi non poteva essere in alcuna maniera coinvolto nella sua produzione. A questo aggiungiamo che il filmato – come altri falsi realizzati da O’Keefe in passato – usa brevi clip, con tagli, senza contesto né trascrizioni complete. Non si capisce se Rys stia realmente parlando del vaccino COVID‑19 o di altri farmaci o prodotti – dato che, nelle clip, non menziona nemmeno Johnson & Johnson né “vaccino” esplicitamente.

Inoltre è abbastanza evidente che si tratta di un video vecchio, visto che viene nominato Biden. Perché il video con gli inserti di O’Keefe viene fatto circolare ora? Probabilmente perché con l’amministrazione Trump un soggetto come O’Keefe gode di protezioni che prima gli mancavano.

Per quanto ne sappiamo Rys, nella parte di video incriminata, potrebbe parlare di shampoo come di trattamenti omeopatici. Purtroppo se credete che il video taglia-e-cuci di una persona che fino a ieri non avevate mai visto o sentito sia più affidabile degli enti sanitari di mezzo mondo, io non posso sicuramente farvi cambiare idea.

Non credo di poter aggiungere altro.

