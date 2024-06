La quarta dose per fare l’infermiera?

Ci è stata segnalata una notizia pubblicata su una testata dedicata agli infermieri:

Stop tirocinio perché senza booster vaccino anti Covid-19

Nurse24 subito dopo riporta:

Non hai la quarta dose? Non puoi fare l’infermiera . È quanto si sarebbe sentita comunicare una studentessa di Infermieristica dal medico dell’ufficio sanitario aziendale dell’Asl di Lecce per non aver fatto la quarta dose del vaccino anti-Covid. La giovane, pur avendo dimostrato di aver eseguito tre dosi e presentato la certificazione della carica anticorpale che attestava la presenza di anticorpi neutralizzanti contro Sars-CoV2, non avrebbe ottenuto il giudizio di idoneità e rischierebbe pertanto di non poter continuare il proprio percorso di studi.

Fonte della notizia un nome già noto a chi legge BUTAC:

Stiamo verificando attraverso i nostri esperti se quanto eccepito dall’Asl sia legittimo e corrispondente alle norme, anche regolamentari, attualmente vigenti , ha fatto sapere il presidente dello sportello dei diritti, l’avvocato Giovanni D’Agata, che assiste la studentessa.

Fin dal 2014 ci vengono segnalate notizie che sembrano avere come unica fonte Giovanni D’Agata, o il suo “Sportello dei Diritti“. Notizie che trovano spazio su testate di vario genere grazie ai comunicati stampa inviati dallo stesso D’Agata, ripresi senza verifica alcuna. Pertanto la nostra prima ipotesi è che anche stavolta ci trovassimo di fronte a un caso simile.

Ma ci sbagliavamo.

Come ci è stato spiegato da dirigenti sanitari pugliesi nella regione è in vigore una legge (regionale) che impone l’obbligo per tutte le vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari. La ASL Lecce si è solo limitata ad applicare in maniera stringente quella normativa.

Come spiegato nel link poco sopra è possibile essere esentati, ma solo nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.

