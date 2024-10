La seconda rendita mensile automatica…

Ne abbiamo già parlato infinite volte, ma le truffe telefoniche legate al trading online non accennano a diminuire. Stavolta abbiamo anche la registrazione audio della chiamata ricevuta da un nostro lettore, potete ascoltarla tutta:

Come avete sentito si parla di una “seconda rendita mensile automatica”: per averla basta dare 250 euro a questi signori, che li moltiplicheranno per noi. Negli anni di queste truffe ne abbiamo viste tante, spessissimo usavano il marchio Amazon sostenendo che i soldi servissero per acquistare azioni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, ora si parla di azioni Mediaset.

L’utilizzo di brand noti come possono essere Amazon o Mediaset serve proprio a dare credibilità all’offerta, ma la dinamica è sempre la stessa: promettere grandi guadagni in poco tempo per ingannare i meno esperti.

Quando ci chiedono soldi usando queste tecniche dobbiamo sempre dubitare, le tre regole principali a cui attenersi vediamo:

Diffidare sempre delle offerte che promettono guadagni automatici o troppo elevati ;

; Verificare sempre tramite fonti ufficiali se una grande azienda è davvero associata a un progetto di investimento;

se una grande azienda è davvero associata a un progetto di investimento; Non fornire mai i nostri dati personali o finanziari senza essere sicuri della legittimità dell’offerta.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo, visto quanti ancora oggi ci cascano: non fidatevi delle offerte telefoniche, specie quando chi le fa ripete un copione già sentito mille altre volte.

Noi ce ne siamo occupati in abbondanza di queste truffe ma, come ripetiamo sempre, se insistono significa che trovano ancora tanti soggetti che ci cascano.

Soggetti che andrebbero aiutati invece, che abbandonati al proprio destino.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .