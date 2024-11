La truffa dello zaino North Face

Un grande classico delle truffe online: le offerte speciali. Quella di oggi però ancora non l’avevamo vista, e quindi ve la raccontiamo. I post che la fanno girare sono tutti simili e recitano:

Ν‌ο‌n‌ cο‌m‍prate‌ ‍u‌n‌ο z‌a‌i‍nο ‍Τh‌e‍ ‍Ν‍оr‍t‍h Fа‍се‍ fin‍ch‌é‌ nο‌n‌ ‌l‍e‌g‌ge‍te‌ ‍q‍uest‍ο!!‍ Μ‌i‍a ‌s‍ο‍r‌el‍l‍a la‌vο‌ra‍ i‌n D‌ec‌athIοn‌ e‌ ‌m‍i ‌ha par‍lat‌ο‍ d‌i un’‍οffe‌rt‌a‍ di‍ cu‌i‍ ‍pο‌ch‌i ‌s‌οnο a ‌cο‍nοs‌cenz‍a!‍ ‍C‌h‌i‌unque‌ può ‌ac‌q‌u‍i‌st‌a‍re‍ ‌l‍ο zai‍nο ‍Τhe Νοr‌th ‌Fас‍е Вοr‌eaIi‌s C‌lassi‍c‍ ‌a‍l ‍p‍rez‍z‍ο‍ ‌s‌pe‍c‌ial‍e d‍i €2‍!‍ ‌Τu‌t‌tο ‌quel‌lο ‌che‍ d‍ο‌v‌et‌e ‌f‌ar‌e‍ ‌è ‌visitar‍e ‌il‌ ‌s‍itο‌ superpromo.org/decathlon.it e ‍r‍i‌spο‍nde‍r‍e a‍ ‍q‌ua‍l‌c‌he‌ sempli‍ce dοm‌and‌a.‍ C‍i‌ vοrr‌an‌nο‍ sο‍lο ‌30 s‌ecοnd‌i.‍ ‍Ι‍nvi‌a‌t‌e‍ ‍que‌s‍tο me‍s‍sag‍g‌i‍ο ‍ai‍ ‌vοstr‍i a‌m‍ici‍ ‌e ‌pa‍r‍ent‌i ‍a‍f‍fin‍c‍hé‍ ‍p‌οss‍an‍ο‌ οt‍t‍e‌ne‌r‍e‍ a‍nc‍h‌e‌ lοrο ‍q‍u‌e‍s‍t‌ο za‍inο ‍🤩

Se cliccate sul link finite su un sito copia e incolla di mille che abbiamo già visto, dove l’unica cosa a cui sono interessati sono i vostri clic (e poi i vostri dati). Prima vi faranno le solite domande studiate appositamente per costringervi a cliccare su specifici pulsanti:

Poi, sostenendo che abbiano verificato che siete una persona reale, vi invitano a partecipare al solito giochino dei pacchi. Voi cliccate e ovviamente vincete (è impossibile perdere, siamo di fronte a un caso di “si vince sempre”); a quel punto vi invitano a compilare un modulo, inclusi di dati della vostra carta di credito per pagare i fantomatici 2 euro di cui sopra. Il pacco dicono che sarà consegnato entro 5-7 giorni, ma mentono: il pacco ve l’hanno già dato.

Come cerchiamo di ripetere da undici anni, le truffe online cercano di far leva su oggetti particolarmente desiderati, offrendoli a prezzi molto bassi, per convincervi ad approfittare dello sconto. Spesso sfruttano la giustificazione dell’offerta a tempo per spingervi ad agire senza pensarci troppo. Lo scopo è sempre lo stesso: carpire qualche dato importante, dal clic che vale qualche centesimo al numero della carta di credito che può valere tanti soldi quanto è il vostro tetto massimo di spesa online.

Sappiamo bene che voi che ci leggete abitualmente non ci cascherete, ma sarebbe il caso far circolare il messaggio tra i vostri contatti, quelli che non ci leggono, che qualcuno ci caschi ogni volta è un dato di fatto, magari stavolta potreste esser voi ad aiutarli a far sì che non succeda.

