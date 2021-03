L’aspirapolvere vecchio modello…

Non vi vogliono regalare un Dyson per soli due euro, ma fregarvi con un abbonamento non richiesto...

Ci avete segnalato un link che riporta a una pagina con un’offerta imperdibile:

Dyson interrompe la produzione del modello precedente di aspirapolvere wireless Cyclone V10 a causa del rilascio di un nuovo modello. Congratulazioni! Sei stato selezionato per partecipare alla promozione Dyson. Hai la possibilità di ottenere il miglior aspirapolvere del 2020 per 2 euro!

La pagina è ospitata su un sito il cui dominio è stato acquistato a fine febbraio 2021, e che è stato riempito di copia e incolla da altri siti web così da sembrare sito ufficiale. Io ho accettato la proposta per questa favolosa offerta e ho prima risposto al sondaggio (ovviamente usando un browser in modalità incognito e con VPN attivata), poi ho seguito i passi richiesti dal sistema. Così da arrivare in fondo alla truffa per mostrarvela per bene.

Si parte dal primo messaggio trionfante che vi abbiamo mostrato sopra, dove ci viene detto che siamo stati selezionati per partecipare alla promozione Dyson del 2020. Abbiamo la possibilità di ottenere il miglior aspirapolvere del 2020 per soli 2 euro. Che figata, eh?

Purtroppo le cose non sono mai così belle come sembrano. Rispondiamo alle tre domande del sondaggio che servono per generare un po’ di click a caso (facilmente avremo dato il like a pagine social varie), subito dopo ci appare una nuova schermata dove ci dicono che le nostre risposte al sondaggio confermano che siamo una “persona reale”…

Altro giro di click, perché abbiamo tre possibilità per indovinare il pacco che contiene il “nostro” Dyson. Notate, si parla sempre di “confezione regalo”, la parola regalo deve stamparsi nella nostra testa, noi dobbiamo essere convinti che quell’aspirapolvere è nostro. Ovviamente si vince sempre, non esiste la possibilità di non trovare il Dyson, perché lo scopo non è regalarvi l’aspirapolvere dei vostri sogni.

Lo scopo come avrete intuito è portarvi a regalare sempre più dati a questi cialtroni truffatori che non sono altro. Superata la prova dei pacchi veniamo rispediti a un altro sito web, con un altro indirizzo, stavolta il dominio è addirittura senza informazioni di registrazione e risulta scaduto. Ma funziona per lo scopo prefissato: ci vengono chiesti dati classici, nome cognome e indirizzo, e poi i dati della carta di credito per l’addebito dei due euro. Il problema è che tutto questo avviene in cima alla pagina, ma se uno la scrollasse tutta e arrivasse in fondo alla stessa troverebbe un chiaro disclaimer con le regole per la suddetta promozione. Regole che ovviamente vi riporto volentieri:

Come posso vincere? Grazie alla tua iscrizione, parteciperai anche al nostro concorso per vincere Dyson V10 Motorhead. Sceglieremo un vincitore ogni 600 partecipanti. Il prossimo vincitore sarà scelto 27.03.2021, e sarà avvisato direttamente via e-mail. Se il premio è esaurito, il vincitore riceverà invece un prodotto simile di valore uguale o superiore.

Nessun costo nascosto? Facciamo in modo che i nostri membri forniscano una cronologia dettagliata delle transazioni in modo che sappiano cosa stanno pagando. Le informazioni sulla carta di credito sono richieste solo per facilitare acquisti futuri. Non ci saranno addebiti per l’estratto conto della tua carta di credito se non si aggiorna all’iscrizione PREMIUM e non si effettua un acquisto.

Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati di fatturazione? Unendoti a questo servizio, riceverai una prova di 5 giorni del programma del nostro partner. Se continui con un abbonamento oltre il periodo di prova di 5 giorni, ti verrà addebitato un importo della tua carta di credito, che varia a seconda della scelta. Quando il tuo contributo viene detratto dalla tua carta di credito o da altro metodo di pagamento, manterrai l’accesso a questi servizi, che sono riservati esclusivamente ai membri che pagano per l’accesso sul nostro sito web partner. Quindi, non abbiamo vinto nulla, forse verremo estratti il 27 marzo 2021 e verremo eventualmente avvisati via mail. Potrebbe anche essere che non ci sia un Dyson per noi, bensì un prodotto simile. Ma la cosa peggiore è quell’ultimo paragrafo dove ci viene chiaramente fatto capire che la carta di credito data serve per pagare un servizio in abbonamento. Sia chiaro, è probabile che in realtà la usino per incassare soldi a caso e basta. Ma i servizi in abbonamento non richiesti sono il male del nostro secolo.

Non credo serva aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.