L’aurora virale, ma non boreale

Svariati appassionati di astronomia negli ultimi giorni ci hanno scritto segnalandoci quella che credo sia corretto definire a tutti gli effetti una bufala.

Ad esempio titolava il Corriere della sera:

Meteo.it:

E la stessa immagine mi dicono sia girata pure nei TG serali.

Purtroppo la mia conoscenza sulla materia è scarsa e devo limitarmi a riprendere quanto già evidenziato da divulgatori ben più preparati di me sul tema. La prima persona che ho contattato è ovviamente l’amico astronomo Pierdomenico Memeo, che appena ho citato gli articoli che stavano girando in rete li ha subito definiti”superfake”, specificando poi che non è la fotografia a essere falsa, ma che quanto descritto non è quello che stiamo osservando.

Il dottor Memeo mi ha rimandato alla pagina Facebook di un altro divulgatore, Luca Nardi, anche lui esperto di astrofisica, che ha scritto un post decisamente chiaro:

Il fenomeno solare di questo weekend non era abbastanza intenso da portare l’aurora alle nostre latitudini, ma poi quella in foto non somiglia neanche a un’aurora. La può ricordare vagamente nelle forme, ma è chiaro che si tratti di altro. Un problema su tutti: il colore. L’aurora ha colori e sfumature legati alle emissioni degli atomi dell’atmosfera, e nessuno di questi dà un bianco giallino. Sarà allora uno strano fenomeno ottico atmosferico? A volte la realtà è più semplice di come appare: quella rimbalzata sui social come “aurora dal Gran Zebrù” è in verità solo una foto mossa. Spostando la macchina fotografica durante l’esposizione, le luci creano delle “strisciate”, come negli star trail o nelle foto del traffico in cui resta la scia dei fari. La prova di questo si trova facilmente (ringrazio Lorenzo Colombo di Chpdb per aver creato l’immagine che lo evidenzia): il profilo dei monti si intravede ripetuto nel cielo.