Le notizie, quelle impossibili da verificare

Su Today – ma vedrete che a breve girerà anche su altre testate – è apparsa la classica notizia pubblicata appositamente per generare click.

Matrimonio shock: lo sposo scopre che la moglie è… la sorella scomparsa tanti anni prima

L’articolo pubblicato su Today il 19 aprile non è altro che la parafrasi di quanto riportato sul Daily Star (non propriamente una testata affidabile) che il 5 aprile pubblicava la notizia con questo titolo:

Woman finds out on son’s wedding day that bride is actually her long-lost daughter

I fatti raccontati hanno come unica fonte una testata fintamente cinese, l’Oriental Daily. Mi spiego meglio, esiste un Oriental Daily cinese, e la testata online appare così:

La notizia della sposa invece è apparsa su un altro Oriental Daily, che ha come logo questo:

Il primo dei due ha sede a Hong Kong ed è la versione online di una testata cinese che esiste da oltre cinquant’anni. Il secondo invece è un sito in cinese, ma che ha dominio malese (my), ed esiste solo dal 2002. Il primo è affidabile, il secondo ha appena chiuso la sua edizione cartacea mantenendo solo la versione online, e da quanto vedo dalla sua home page pubblica notizie nello stile del Daily Mail. Che non significa pubblichi solo bufale, ma che ha una tendenza al sensazionalismo.

Come vi spieghiamo già nel titolo di questo nostro articolo è abbastanza difficile poter verificare una notizia del genere, occorre sapere il cinese, ancor meglio il cinese della zona in cui sarebbero avvenuti i fatti. Ma ci sono altri particolari che devono stuzzicare il nostro spirito critico. Tutti gli articoli riportano due foto, foto che vengono chiaramente da un video di qualche genere. Video che nessuna delle testate che per prime hanno dato la notizia ha riportato.

Capiamoci, c’è una sola domanda che dovremmo farci: come può una testata che ha sede in Malesia avere gli screenshot di un video di un matrimonio avvenuto a quasi 4mila chilometri di distanza, senza che nessuna testata cinese affidabile abbia riportato la stessa notizia?

Io non so rispondere a questa domanda, ma non sono io che dovrei farlo, bensì le tante redazioni che hanno ripreso la notizia copiandola e incollandola da siti come il Daily Star.

Non credo sia il caso di aggiungere altro.

