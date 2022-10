Le trattative tra Pfizer e Ursula Von der Leyen

Siete in tanti ad averci girato segnalazioni riguardanti una presunta indagine ufficiale dalla “procura europea” sulla trattativa privata d’acquisto di dosi vaccinali tra Ursula Von der Leyen e Pfizer.

Immagini come questa:

Per chi faticasse a leggere il testo da device:

Ursula Von der Leyen ufficialmente indagata dalla procura europea per le trattative private con Pfizer nell’acquisto dei vaccini per l’intera Europa.

Si sta facendo riferimento alle audizioni di cui abbiamo già parlato, quelle in cui Janine Small, interrogata dal deputato olandese Rob Roos, ha spiegato che la Pfizer non aveva testato il vaccino per verificare se prevenisse la trasmissione del contagio. Quella audizione a cui Robert Bourla non si è presentato. Bourla era atteso poiché c’erano degli europarlamentari che avrebbero voluto chiedergli conto di alcuni SMS e telefonate private che si era appunto scambiato con Von der Leyen.

A sostenere che Von der Leyen sia indagata sono alcuni siti che, come Il Corriere (da non confondersi con Il Corriere della Sera), hanno titolato come nel meme qui sopra.

Non esistono dati a conferma o a smentita di un’indagine nei confronti di Von der Leyen, ma è vero che la procura europea (EPPO) il 14 ottobre ha avviato un’indagine sugli acquisti di vaccini nell’Unione Europea. Indagine avviata a causa dell’interesse nell’opinione pubblica, come spiegato nel brevissimo comunicato che hanno pubblicato sul loro sito web:

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage.

Quindi: è stata aperta un’indagine, ma non esistono altre informazioni in merito, quindi sostenere che l’indagata sia Ursula Von der Leyen è sbagliato, non avendo appunto ulteriori informazioni in merito. Esiste un’indagine, senza che nessuno sia stato indagato in maniera ufficiale.

