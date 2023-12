L’invasione delle fregature

Natale è dietro l'angolo: che sia per acquistare regali o per spendere il budget natalizio nei saldi, un momento si shopping intensivo che può portare grossi rischi

Natale è dietro l’angolo e il numero di truffe che ci segnalate è impressionante, ma si tratta sempre della stessa segnalazione che riguarda post sponsorizzati sui social network.

Attività prossime alla chiusura che fanno saldi incredibili, aziende di pelletteria che da Birmingham vendono capi eccezionali. Tutte offerte che a prima vista potrebbero sembrare imperdibili mentre invece, come abbiamo già segnalato in precedenza, si tratta di siti perlopiù basati in Paesi asiatici, che vendono merce di scarsissima qualità a prezzi decisamente meno convenienti di quanto possa sembrare.

Siccome però mancano pochissimi giorni a Natale, abbiamo pensato di fare cosa utile unendo in un solo articolo alcune delle ultime segnalazioni in merito.

Cominciamo con Krnhio Shop che vende borse in pelle “fatte a mano”, e che inonda certi social con i suoi post sponsorizzati strappalacrime:

Sono sua moglie. Purtroppo stiamo chiudendo il negozio. In questo periodo difficileabbiammo deciso di vendere borse fatte a manoad un prezzo bassoFino a esaurimento delleazioni Grazie per il vostro sostegno.

Oltre 6mila like per un solo post, 1600 condivisioni, 1030 commenti – anche se, sia chiaro, probabilmente molte sono interazioni fatte da bot:

Se si va sul sito indicato ci si ritrova una gallery di borse che, ai prezzi indicati, sarebbero un’affare, peccato che il sito riporti un indirizzo web errato, che le pagine sulle policy di rimborso e riservatezza siano là in bianco, che non esista alcun indirizzo dell’azienda. E l’unica mail presente sul sito – cs3@7bess.com – non risponda alle domande che gli abbiamo posto.

Con lo stesso testo ci sono altre pagine Facebook e Instagram che condividono la stessa storia strappalacrime. E altri (finti) brand che cercano di attirare la vostra attenzione con offerte imperdibili: sanno che siete alla ricerca del regalo perfetto, o di come investire la busta di soldini che vi ha portato Babbo Natale. Stateci attenti, non lasciatevi ingannare.

Come abbiamo già visto dietro queste pubblicità luccicanti e storie strappalacrime si cela spesso la triste realtà del commercio online senza scrupoli: siti fantasma, merce di qualità dubbia e servizio clienti inesistente. Sono tutte esche per consumatori in cerca dell’affare perfetto, ma la realtà è che rischiate di pagare per prodotti che non valgono nemmeno una frazione del prezzo scontato, se non, addirittura, per non ricevere nulla in cambio.

Insieme a ChatGPT abbiamo stilato dieci punti chiave a cui fare attenzione per difendersi dalle truffe legate al commercio online: