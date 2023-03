Luciana Littizzetto e la Banca d’Italia

L'ennesimo metodo per convincervi a versare denaro per trading online

Tra le segnalazioni che riceviamo, come ben sapete, le truffe non mancano mai, e oggi ne trattiamo una che può ingannare tanti.

Il link che ci avete inviato anche a distanza di giorni funziona alla perfezione, segno che ancora non è stato segnalato come spam, e cliccando sul link – che ho ritrovato in post sponsorizzati su Facebook – si atterra su una pagina che ricorda in tutto e per tutto quella di RaiNews, eccetto per il dominio ovviamente:

Il link ci è stato inviato il 2 marzo, ma evidentemente all’interno della pagina hanno un sistema che inserisce automaticamente una data aggiornata, facendo però attenzione di non farla troppo sporca; per cui il 2 marzo la data che mi risultava era del giorno prima, come oggi, 6 marzo, cliccando sul link l’articolo sembra esser stato scritto ieri. Inoltre non ci si limita a un articolo promozionale come abbiamo visto succedere per tanti altri casi del passato: la finta pagina di RaiNews riporta anche link ad articoli che a una prima veloce occhiata potrebbero risultare plausibili, a meno che uno non si soffermi davvero a leggerli:

Subito dopo viene riportata la trascrizione di un supposto dialogo tra Mara Venier e Luciana Littizzetto, dialogo in cui appunto Littizzetto avrebbe fatto queste dichiarazioni:

Se una persona si rende conto di poter diventare milionaria in due mesi, per quale motivo dovrebbe continuare a lavorare? Sì, la mia strategia è alla portata di tutti, ma se tutti diventano ricchi, chi continuerebbe mai a lavorare in ristoranti, negozi o fabbriche?

La gag della finta intervista va avanti a lungo, senza che venga mai detta quale sia la magica ricetta di Luciana Littizzetto per fare soldi a palate, solo dopo svariati botta e risposta arriviamo a un punto:

la Banca Centrale Italiana ha chiamato la trasmissione. Hanno chiesto di interrompere la trasmissione in diretta e di rimuoverla perché avevano paura. Se tutti conoscessero Immediate Connect, il sistema bancario perderebbe clienti. Le persone userebbero le loro carte solo per riscuoterne i guadagni.

Ecco come si chiama la nuova truffa, Immediate Connect, che altro non è che la solita storia del trading online dove bastano “solo” 250 euro per cominciare a guadagnare soldi a palate.

Nessuno che si domandi come mai, se funziona veramente, Littizzetto continui a fare il suo lavoro con Fazio a Che tempo che fa? e ad andare ospite dalla Venier.

Non sto nemmeno ad analizzare i link, tanto è inutile, sono tutti fatti con lo stampino questi siti, l’unica cosa che vogliono è convincervi a mollare loro 250 euro, ed è evidente che ci riescono, non fosse così avrebbero smesso e cambiato tattiche anni fa. Invece ogni mese vediamo nuove finte pubblicità che rimandano a siti fuffa dove le uniche cose che cambiano sono i testimonial e il brand. Tutto il resto è sempre uguale. Lo so che ci ripetiamo all’infinito, e che voi che ci leggete in parte ritenete che chi ci casca se lo merita. Ma noi non la pensiamo alla stessa maniera, siamo online per cercare di aiutare i cittadini a evitare di cascare nelle notizie false, queste che promettono soldi a palate a fronte di un piccolo investimento sono in assoluto le più dannose per chi ci casca.

