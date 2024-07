L’Ultima Cena alle Olimpiadi

Sono in tanti ad aver trovato di cattivo gusto la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi a causa di quello che secondo molti cristiani sarebbe una rappresentazione offensiva e kitsch dell’Ultima Cena di Leonardo.

In realtà, come dimostra il tweet del comitato olimpico, quella mostrata non è una rappresentazione dell’Ultima Cena:

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Quel “tableau” che si è visto insomma, con drag queen e artisti vari, non sarebbe una rappresentazione dell’Ultima Cena, non avrebbe alcun senso vista appunto, come spiegato chiaramente dall’organizzazione, la presenza di Dioniso – da noi noto come Bacco – ma si tratterebbe invece di una rappresentazione della festa di Dioniso. La divinità greca difatti rappresenta il dio della vendemmia e del vino, ma anche la spensieratezza dell’antica società greca. Ed è questo che Thomas Jolly aveva in mente:

Volevamo includere tutti, è così semplice. In Francia abbiamo libertà di creazione, libertà artistica. Siamo fortunati in Francia a vivere in un Paese libero. Non avevo messaggi specifici che volevo trasmettere. In Francia siamo una Repubblica, abbiamo il diritto di amare chi vogliamo, abbiamo il diritto di non essere adoratori, abbiamo molti diritti in Francia, ed è questo che volevo trasmettere.

Chi in quella scena ha visto un insulto alla religione cristiana è qualcuno che è abituato ad attaccare senza riflettere, senza verificare. Soggetti così dovrebbero stare lontani sia dalla scena politica che da quella religiosa, perché è evidente che non sono interessati ai fatti, ma solo a come i fatti possono essere manipolati per i propri scopi. Senza che la cosa ci sorprenda, nel gruppo di chi ha cavalcato la notizia troviamo politici, anche nostrani, e tanti – ma proprio tanti – estremisti di destra.

Nel gruppo di chi ha cercato di chiarire le cose, invece, fa piacere trovare anche membri della Chiesa, come il reverendo Benjamin Cremer che ha rilanciato un post dove si spiegava appunto che quella rappresentata non era l’Ultima Cena:

Detto ciò a me la cerimonia è piaciuta, ma meno di altre viste negli anni passati. Comprensibile il messaggio ma si poteva fare meglio, la pioggia scrosciante probabilmente non ha aiutato molto.

