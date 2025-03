La storia di GameStop e della vecchia console

Sta circolando moltissimo, grazie ai soliti articoli un tanto al chilo, la storia del cliente di GameStop che voleva vendere una PlayStation 4 usata alla famosa catena di negozi di videogiochi, ma che per lasciargliela avrebbe dovuto dare 5 dollari.

Così titola Tom’s Hardware:

Che è un classico titolo clickbait; nel testo dell’articolo le cose sono spiegate un po’ meglio, ma resta abbondante spazio per migliorare.

Prima di tutto la fonte della notizia è un post anonimo sul forum dedicato ai videogiochi ResetEra, anonimo nel senso che abbiamo solo un nome utente, senza altri dettagli su dove siano avvenuti i fatti; quel che si evince dal post è che sia un utente americano, e basta.

Il post nella sua interezza è questo:

I obviously didn’t go through with it, but as the title says I owed gamestop 5 or 6 dollars to trade in my ps4 pro lol. I thought I could make a quick 70 dollars off of it, but I still use my DS4 controller and kept the hdmi cable, so I basically just traded in the console itself plus the power cable. They deduct ‘trade in’ value for not having the controller, and again for the hdmi cable, and again for the mini usb cable for the controller. Then I make less because I’m not a ‘pro member’ or whatever. So it actually came out to a 5 dollar balance on my end to pay gamestop for the trade. The guy at the counter was really nice, and he kept saying I probably wouldn’t make that much money but when the register said I owed money we were both just like ‘lol that’s crazy’ and then I left. I also tried to trade in a base xbox one, was truly not expecting to make much off of that one but I actually owed twenty something dollars for that one lol. Gamestop must really be going through it for them to try and pull stuff like this. OUR ECONOMY IS STRONG, don’t let anyone else tell you otherwise