Musk, Starlink e le minacce

Nelle ultime due settimane in Italia più e più volte si è ripetuta la notizia che Elon Musk avrebbe minacciato l’Ucraina di togliere loro l’uso dei satelliti Starlink. Narrazione in cui sono cascato anche io, vista l’antipatia che mi genera Elon ogni volta che lo vedo. La notizia è partita da articoli pubblicati dalla stampa estera a febbraio 2025, ad esempio Reuters titolava così il 23 febbraio 2025:

Exclusive: US could cut Ukraine’s access to Starlink internet services over minerals, say sources

Ma, come era chiaro fin dal titolo, la minaccia veniva da anonime fonti, e non direttamente da Elon Musk. In quest’anno fatto di propaganda e disinformazione dovremmo tutti, me incluso, imparare che le fonti non esplicitate e non verificate non vanno mai citate, a meno che la citazione non abbia una lunga premessa che spieghi fin da subito che non è stato possibile verificare ciò che segue.

Musk, fino al 9 marzo 2025 non ha mai apertamente minacciato l’Ucraina di tagliere l’accesso al sistema Starlink. Ma poi, il 9 marzo, scrive a un utente che aveva risposto a un suo post su X:

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off

Questo appunto in risposta all’utente Adam Lowisz, che gli aveva scritto:

I agree, anyone engaging in corruption should be sanctioned. But also, you got to stop pretending that Putin isn’t the aggressor. Ukraine is the victim. Knock it off with the nonsense. You seem focused on only criticizing Ukraine but not Putin for some reason. pic.twitter.com/DN2XwI8IG4 — Adam Lowisz 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) March 9, 2025

Partendo da qui, ovviamente, tutti hanno interpretato la frase come una minaccia, visto che c’erano già fonti precedenti che facevano specifico riferimento a Starlink in Ucraina, e di conseguenza i media hanno cominciato a titolare sostenendo che Musk avesse minacciato di staccare i satelliti, ma non è così. Purtroppo questa narrazione è diventata subito virale in tutto il mondo; poi, quando finalmente qualche testata straniera ha cominciato a riportare le cose per come stavano, solo Paesi in cui il giornalismo è fatto col culo hanno continuato a diffonderla senza smentite di sorta.

Ma in realtà già il 10 marzo molte testate – anche ucraine – avevano riportato la smentita alla minaccia. Titolava difatti The Kyiv independent:

Starlink will ‘never’ shut off its terminals in Ukraine, Musk says

Articolo in cui venivano riportate le parole da un altro post su X (perché ormai è così che i potenti del mondo usano i social network):

To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals. I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications! We would never do such a thing or use it as a bargaining chip.

Anche in questo caso si trattava di una risposta a un altro post:

Elon Musk threatens to shut down Starlink for Ukraine. The US’s betrayal is becoming more and more catastrophic.

His hypocrisy about stopping the meat grinder is pure lies. Why has he NEVER put pressure on the attacker, russia?

Ask him. pic.twitter.com/kp7FC32ZCG — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 9, 2025

Ma mentre il primo post in Italia ha trovato spazio più o meno ovunque – sono state fatte dirette su YouTube per parlarne, quotidiani e telegiornali hanno scelto titoloni – la successiva smentita, uscita solo qualche ora dopo, è passata sotto silenzio per la maggior parte della stampa nostrana.

BUTAC da sempre mette davanti a tutto la corretta informazione, anche se a volte ci tocca difendere persone per cui non proviamo alcuna stima o rispetto; ecco, oggi è uno di quei casi. RaiNews in questa circostanza era stata la più corretta, titolando:

Musk e il sostegno di Starlink a Kiev, prima minaccia di toglierlo e poi smentisce

Ma in realtà, appunto, la minaccia non c’è mai veramente stata.

Non crediamo di dover aggiungere altro.

