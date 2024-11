Margaret Thatcher non l’ha mai detto

L'ennesima citazione falsa, questa volta diretta agli ambienti in cui proprio non si riesce a sentir pronunciare la parola "comunista"

Ci è stato segnalato l’ennesimo meme che riporta una citazione, stavolta – come avete letto qui sopra – attribuita a Margaret Thatcher.

Per chi faticasse a leggerla nell’immagine che ci è stata inviata la riportiamo per intero, sia nella versione meme, senza virgole:

Un comunista quando perde mente quando tace si nasconde quando ha il potere ruba e quando perde distrugge tutto. Questa è la loro storia.

Sia nella versione più corretta e scorrevole, dotata di virgole e punteggiatura e piccole aggiunte:

Un comunista, quando parla, mente; quando tace, si nasconde; Quando ha potere, ruba, e quando perde potere, distrugge. È così che hanno costruito la loro storia… Margaret Thatcher, ex Primo Ministro del Regno Unito.

Ma sono entrambe invenzioni. Invenzioni in cui però è cascato il senatore Simone Pillon, che l’ha condivisa nella versione con meme e senza virgole il 23 novembre. A certi politici verificare prima di condividere costa evidentemente fatica, si fidano di quello che trovano in rete, e questo la dice lunga su come lavorino. Il post di Pillon è stato condiviso sui suoi profili X e Facebook, ma la stessa immagine la troviamo condivisa sulla pagina di Fratelli d’Italia di Mogliano Veneto, e altri profili di sostenitori dell’estremismo di destra italiano.

La stessa frase la si trova in spagnolo, molto più diffusa che in italiano, specie su TikTok:

La fonte della citazione sono dei post che hanno cominciato a circolare in rete nel 2020, per l’appunto in spagnolo:

Como identificar a un Zurdo / Progre / Socialista / Comunista :



– Cuando calla, encubre

– Cuando tiene poder, roba

– Cuando no lo tiene, destruye

No es mi opinión, asi han construido su historia #jacksoncaraderaja #QuinterosIrresponsable #RECHAZOCRECE

Circola così su profili legati al Cile, senza attribuzione, poi Ivonne Mangelsdorff, politica di destra cilena, la cita sostenendo sia della Thatcher:

Una piccola nota a margine: Ivonne Mangelsdorff dice che a rubare sono i comunisti, ma al momento è sotto accusa di frode fiscale in Cile, la sua casa è stata perquisita ed è stato aperto un fascicolo su di lei. Chi vivrà vedrà come andranno a finire queste accuse.

A seguire iniziano a circolare i meme che l’attribuiscono alla Thatcher, sempre in spagnolo (ci casca tra gli altri anche una testata di El Salvador, che spiega candidamente che si tratta di una citazione trovata su Instagram – e quindi, evidentemente, ritenuta affidabile a prescindere), e poi viene tradotta e comincia a circolare in italiano grazie a quelli che hanno l’ossessione per i comunisti, che evidentemente trovano la citazione perfetta per i loro scopi.

Ma di questa citazione non esiste traccia nella biografia della Lady di Ferro, perché si tratta appunto si tratta dell’attribuzione falsa di una frase generata in rete, svariati anni dopo la morte di Margaret Thatcher.

Riteniamo che i politici – di qualsiasi colore – che non siano in grado di avere bacheche social pulite perlomeno dalle bufale grossolane come questa non meritino la posizione che ricoprono: si tratta di persone con grosse lacune che prima di sedere in Senato o in Parlamento avrebbero bisogno di studiare la verifica dei fatti e affinare il proprio spirito critico. Capacità che un politico dovrebbe avere ben consolidate, e invece troppo spesso notiamo le evidenti mancanze dei tanti eletti.

