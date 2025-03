Papa Francesco e la definizione di ospedale

Oggi ce la caviamo con pochissimo, visto che svariati colleghi – anche stranieri – hanno già fatto il grosso del lavoro per noi. Circola sui social questo lunghissimo testo:

Le pareti degli ospedali hanno ascoltato più preghiere sincere di molte chiese…

Hanno visto baci più sinceri di quelli degli aeroporti…

È in ospedale che si vede un omofobo salvato da un medico gay.

Dove un medico di alta classe salva la vita di un mendicante…

Dove, in terapia intensiva, un ebreo si prende cura di un razzista…

Migliaia di coniugi si perdonano a vicenda nella speranza di una guarigione totale.

Un poliziotto e un prigioniero condividono la stessa stanza e ricevono le stesse attenzioni…

Un paziente ricco attende un trapianto di fegato con un organo di un donatore povero…

È in quei momenti, quando l’ospedale tocca le ferite delle persone, che gli universi si intersecano con uno scopo divino. E in questa comunione di destini, ci rendiamo conto che, da soli, non siamo nulla.

Il più delle volte, la verità assoluta delle persone si rivela solo nel momento del dolore o di fronte alla minaccia reale di una perdita definitiva.

L’ospedale è un luogo in cui gli esseri umani si tolgono la maschera e si mostrano per quello che sono, nella loro vera essenza.

Questa vita passerà in fretta:



Perché non fare una pausa? Perché non chiamare ora?

Perché non servire ora? Chiamate i vostri amici, invitateli a prendere un caffè.

Perché non perdonare ora?

Aspettiamo sempre qualcosa: il Natale, il venerdì, l’anno nuovo, quando abbiamo i soldi, quando arriva l’amore, quando tutto è perfetto…

Ma vedete, la perfezione non esiste.

Gli esseri umani non sono stati creati per realizzarsi qui, ma per imparare.

Quindi approfittate di questo saggio di vita e fatelo ora.

Rispettate voi stessi, rispettate gli altri.

Seguite la vostra strada e lasciate che gli altri seguano la loro.

Non criticare, non giudicare, non interferire.

Amate di più, perdonate di più, abbracciate di più, vivete più intensamente… e lasciate il resto nelle mani del Creatore!