La presidente del Messico e le citazioni improbabili

C’è un lungo testo che sui social italiani è diventato virale tra il 4 e il 7 febbraio 2025, ma che circola in altre lingue dal 25 gennaio circa. Il testo italiano è questo:

La fantastica presidente messicana Claudia Sheinbaum si rivolge a Trump: « Quindi, avete votato per costruire un muro… Bene, cari americani, anche se non capite molto di geografia, dato che per voi l’America è il vostro paese, non un continente, è importante che scopriate, prima che venga posato il primo mattone, che oltre quel muro ci sono 7 miliardi di persone. Ma dato che non conoscete davvero il termine “persone”, le chiameremo “consumatori”. Ci sono 7 miliardi di consumatori pronti a sostituire i loro iPhone con dispositivi Samsung o Huawei in meno di 42 ore. Possono anche sostituire Levi’s con Zara o Massimo Duti. In meno di sei mesi, possiamo facilmente smettere di acquistare auto Ford o Chevrolet e sostituirle con Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, che sono tecnicamente migliori delle auto che producono. Quei 7 miliardi di persone possono anche smettere di abbonarsi a Direct TV, e non vogliamo farlo, ma possiamo smettere di guardare film di Hollywood e iniziare a guardare più produzioni latinoamericane o europee che hanno una migliore qualità, messaggio, tecniche cinematografiche e contenuti. Anche se può sembrare incredibile, possiamo saltare la Disney e andare al resort Xcaret a Cancun, in Messico, in Canada o in Europa: ci sono altre destinazioni eccellenti in Sud America, Est America ed Europa. E anche se non ci credete, anche in Messico ci sono hamburger migliori di quelli di McDonald’s e hanno un contenuto nutrizionale migliore. Qualcuno ha visto piramidi negli Stati Uniti? In Egitto, Messico, Perù, Guatemala, Sudan e altri paesi ci sono piramidi con culture incredibili. Scopri dove si trovano le meraviglie del mondo antico e moderno… Nessuna di queste negli Stati Uniti… Vergogna a Trump, l’avrebbe comprata e venduta! Sappiamo che Adidas esiste, non solo Nike, e possiamo iniziare a indossare scarpe da tennis messicane come Panam. Ne sappiamo più di quanto pensi. Sappiamo, ad esempio, che se questi 7 miliardi di consumatori non acquistano i loro prodotti, ci sarà disoccupazione e la loro economia crollerà (all’interno del muro razzista) a tal punto che ci imploreranno di abbattere questo brutto muro. Non volevamo ma… Se vuoi un muro, ottieni un muro. Con sincero apprezzamento. »

Onestamente non l’ho trovato eroico o d’ispirazione ma un filo banale, non sono le parole che vedo in bocca a un politico di lungo corso: si tratta di un classico testo da clickbait, scritto sperando nella viralità data dalle condivisioni di chi la pensa allo stesso modo, nulla di più.

Chi ce l’ha segnalato per primo difatti ci aveva scritto:

Claudia Sheinbaum è stata oggetto di campagne di disinformazone basate anche sulla IA fin dai tempi della campagna elettorale. Ora questo discorso mi insospettisce è il registro non adatto ad una figura istituzionale, piuttosto nelle corde degli zapatisti. E non ce n’è traccia nel sito Instagram della Sheinbaum, dove ci sono tanti discorsi molto fieri e anche sferzanti in risposta a Trump, ma non questo.

E difatti noi per prima cosa siamo andati sui profili di Sheinbaum, anche su X, senza mai trovare traccia di questo contenuto, poi ci siamo messi alla ricerca del testo in altre lingue. E l’abbiamo trovato in spagnolo, nidificato tra i commenti a un articolo su Trump del 9 gennaio 2019. Il commento era del 9 gennaio 2019 alle 7:33 del pomeriggio – come potete verificare dal nostro screenshot – senza alcun autore attribuito al testo, ma con un invito finale:

Por favor, reenviarlo a 12 personas. Si no lo haces, no pasará nada; solamente muchas personas no se enterarán de estas realidades.

Ovvero:

Vi preghiamo di inoltrarlo a 12 persone. Se non lo fate, non succederà nulla; solo molte persone non si renderanno conto di queste realtà.

L’articolo non era messicano, ma su un sito dell’Honduras, quindi è molto probabile che la fonte originaria non fosse quella. E difatti una ricerca più approfondita ci ha portato a trovare quelle che sono probabilmente le fonti originali, con un testo lievemente diverso da quello che circola ora, ma che tradotto in italiano suona uguale identico, e che nel 2016 su Facebook circolava così:

Así que votaron para construir un muro…. pues bien mis queridos norte-Americanos, aunque ustedes no entienden mucho de geografía, ya que para ustedes América es su país y no un continente, es importante que antes de poner los primeros ladrillos se enteren de lo que están dejando por fuera de ese muro.

Por fuera hay 7 mil millones de personas- pero como a ustedes tampoco les suena mucho eso de personas, los llamaremos consumidores. Hay 7 billones de consumidores dispuestos a reemplazar el Iphone por el Samsung o el Huawei en menos de 42 horas. Que pueden reemplazar el Levi ‘s por Zara o Massimo Duti. Tranquilamente en menos de medio año, podemos dejar de comprar vehículos Ford o Chevrolet, y reemplazarlos por un Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai o Volvo, y Renault o BMW que técnicamente superan a los autos que ustedes producen. Esos 7 billones también podemos dejar de suscribirnos a Directv y no nos gustaría pero podemos dejar de ver películas de Hollywood y empezar a ver más producciones latinoamericanas o europeas que tienen superior mensaje y contenido. Aunque les parezca increíble, podemos dejar de ir a Disney y acudir a Canadá o Europa: hay otros destinos en Suramérica, el Oriente y Europa. Y aunque no lo crean, incluso en México hay hamburguesas mejores que las de McDonalds y con un mejor contenido nuticional . Sabemos que existe Adidas y no sólo Nike y podemos bien comenzar a consumir Tenis Mexicanos como los Panam. Sabemos mucho más de lo que ustedes creen; sabemos por ejemplo que si esos 7 billones de consumidores no compran sus productos, habrá desempleo y su economía- dentro del muro – colapsará al punto que nos rogarán tumbar el muro.

No queríamos, pero… you wanted a wall, you are going to get a wall.

Cordially,

Por favor reenviarlo 12 veces mínimo asi por algún medio le llega al engañado pueblo norteamericano

A condividerlo erano i sostenitori di politici ispanofoni, dal Perù all’Honduras fino al Messico. Populismo da clickbait. Qualcuno sta condividendo il testo come prodotto da un account Instagram qualche giorno fa, ma come potete verificare poco sopra è sbagliato.

Concludendo

Il testo circola almeno da aprile 2016, non è mai stato pronunciato dalla presidentessa messicana e non è neanche così profondo e illuminante, si limita a stuzzicare i tanti che ritengono Trump un pessimo soggetto. Ma state tranquilli: dopo la viralità che ha ricevuto grazie alla falsa attribuzione, questo testo continuerà a circolare per anni a venire come se Sheinbaum l’avesse veramente detto.

