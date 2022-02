Mark Twain e la citazione sull’ingannare la gente

Quanto avete letto nel sottotitolo di questo brevissimo articolo è la notizia stessa che andremo ad analizzare, o meglio la citazione. Nessuno ce l’ha segnalata, ma tra i tanti follower di Paragone e Robby Giusti sono svariati quelli che negli ultimi mesi hanno condiviso immagini che riportavano questo testo:

È molto più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata

Citazione che tutti riportano con la firma di Mark Twain, il grande scrittore americano autore, tra le altre opere, dei romanzi di Tom Sawyer e Huckleberry Finn.

Come avrete intuito ne parliamo su BUTAC perché siamo di fonte all’ennesima citazione a caso. Non esiste alcuna prova che Mark Twain abbia mai detto o scritto la suddetta frase. Sia chiaro, non si tratta di un’invenzione italiana. La frase, che anche in inglese circola attribuita a Twain, la troviamo in questa versione:

It’s Easier To Fool People Than To Convince Them That They’ve Been Fooled

Come ha già potuto investigare Quote Investigator la prima volta che questa frase circola sul web attribuita a Mark Twain è il 10 gennaio 2011.

“It’s easier to fool ppl than to convince them that they’ve been fooled” ~Mark Twain #skeptic #atheist #skepticism — Joreth (@Joreth) January 10, 2011

Ma non è quella la frase corretta, la frase realmente scritta da Twain in inglese sarebbe questa:

How easy it is to make people believe a lie, and how hard it is to undo that work again!

Che è presente negli appunti dettati da Twain per la sua autobiografia. Questa frase si traduce in italiano con:

Com’è facile far credere alle persone una bugia, e quanto è difficile annullare di nuovo quel lavoro!

In un italiano che fa un po’ schifo, ma il concetto resta corretto. Capiamoci, il significato della citazione falsa e di quella vera è simile, ma con una conclusione diversa: da una parte si parla di convincere la gente di essere stata ingannata, dall’altra di quanto è difficile ristabilire la verità dopo aver fatto credere qualcosa di falso a qualcuno. Di frasi simili ne sono state coniate svariate nel corso degli anni, attribuite di volta in volta ad autori famosi. Perché alla fine attribuirle a personaggi famosi può servire a diffonderle meglio. Ma anche se fosse il concetto più giusto del mondo, attribuirlo a qualcuno che non l’ha detto è comunque sbagliato.

La citazione falsa in questo caso ha sicuramente un significato condivisibile. Peccato che venga abusata proprio da coloro che sono stati ampiamenti ingannati da falsi guru che hanno a cuore solo la propria fama.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.