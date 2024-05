L’università di Stanford e quella di Harvard

Di seguito il contributo di un lettore che ci ha inviato un fact-checking pronto da condividere con chi ci segue. Grazie mille a GC e buona lettura!

Una storia bella e commovente. Due contadini chiedono al presidente dell’Università di Harvard di commemorare in qualche modo il proprio figlio che aveva studiato lì per un anno, ed era successivamente morto in un incidente. Il rettore li prende per due straccioni e se ne libera, ma i due coniugi fondano invece l’Università di Stanford.

Il testo integrale del post è il seguente:

NON SOTTOVALUTARE MAI NESSUNO!! Una donna con un abito di cotone da quattro soldi e suo marito vestito con un abito modesto scesero dal treno a Boston e si diressero timidamente (senza appuntamento) verso l’ufficio della segretaria del presidente dell’Università di Harvard. Il segretario a un certo punto intuì che quei contadini delle foreste non avevano niente da fare ad Harvard. – Vorremmo vedere il presidente, disse piano l’uomo. – È occupato, rispose la segretaria. – Aspetteremo, rispose la donna. Per ore la segretaria li ignorò, sperando che finalmente la coppia si scoraggiasse e se ne andasse, ma non lo fecero e la segretaria vide aumentare la sua frustrazione e alla fine decise di interrompere il presidente, sebbene fosse un compito che evitava sempre. – Forse se parli con loro qualche minuto se ne andranno, disse la segretaria al rettore dell’Università. Fece una faccia dispiaciuta ma accettò, una persona della sua importanza ovviamente non aveva il tempo di trattare con persone in abiti e completi scadenti. Tuttavia, il presidente, con un cipiglio duro ma dignitoso, si è avvicinato alla coppia con passo arrogante. La donna gli disse: – Abbiamo avuto un figlio che ha frequentato Harvard solo per un anno, amava Harvard ed era felice qui, ma un anno fa è morto in un incidente. Mio marito ed io vogliamo costruire qualcosa da qualche parte nel campus che sia in memoria di nostro figlio. Il presidente non era interessato e disse: – Signora, non possiamo mettere una statua per ogni persona che frequenta Harvard e muore, se lo facessimo, questo posto sembrerebbe un cimitero. – Oh no, spiegò velocemente la donna: Non vogliamo erigere una statua, abbiamo pensato di donare un edificio ad Harvard. Il presidente socchiuse gli occhi, guardò il vestito e l’abito economico della coppia, e poi esclamò: – Un edificio! Hai idea di quanto costa un edificio? Abbiamo speso più di 7,5 milioni di dollari per gli edifici qui ad Harvard! Per un attimo la donna rimase in silenzio e il presidente fu felice perché forse adesso poteva liberarsene. La donna si rivolse al marito e disse sottovoce: – Costa così poco aprire un’Università Perché non ne apriamo una nostra? Poi il marito ha accettato e il volto del presidente si è oscurato per la confusione e lo smarrimento. Sig. Leland Stanford e sua moglie se ne andarono, diretti a Palo Alto in California, dove fondarono l’università che porta il loro nome, la Stanford University, in memoria di un figlio del quale Harvard non si interessava. La Leland Stanford Junior University fu inaugurata nel 1891 a Palo Alto. “Junior” perché era in onore del figlio defunto del ricco proprietario terriero. Quello era il suo “memoriale” e oggi l’Università di Stanford è la numero uno al mondo, sopra Harvard. Com’è facile GIUDICARE dalle apparenze e quanto è facile sbagliare quando…GIUDICARE dalle apparenze!

L’abito non fa il monaco e non si giudica un libro dalla copertina. Questi i commenti più frequenti, insieme al biasimo per la superficialità del rettore. Ma non la superficialità del lettore, che crede a questa favola senza porsi il minimo dubbio.

La storia è per lo più falsa. Leland Stanford non era uno straccione, è stato governatore della California e senatore. Si era arricchito sostenendo l’impresa di estrazione dell’oro “49ers mining for California gold” e poi la costruzione dei binari per completare la ferrovia transcontinentale.

Il figlio non aveva mai frequentato l’Università di Harvard, ma era morto a 15 anni per febbre da tifo durante un viaggio in Italia. I coniugi Leland avevano fatto realmente visita al presidente di Harvard Charles Eliot, ma per chiedere informazioni sulla fondazione di una università.

La Leland Stanford Junior University è stata fondata perché i coniugi hanno deciso di utilizzare la propria ricchezza per fare qualcosa per i figli degli altri. La storia dei “due straccioni” viene riportata dalla rivista di Stanford già nel 1998 ed è stata trattata tra gli altri anche da Snopes già nel 2000.

Il tema del contributo rifiutato potrebbe essere reale, ma riferito a un’altra occasione. Come riporta Snoper, infatti, nel luglio 1998 William Lindsay di Las Vegas disse di avere contattato telefonicamente un istituto scozzese per una donazione. Venne liquidato sommariamente, dopo di che si rivolse all’Università di Glasgow e, ricevendo un trattamento migliore, nel marzo 2000 inviò un assegno di 1,2 milioni di sterline.

G.C.