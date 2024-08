Grazie a chi ci ha inviato questa semplice segnalazione, grazie perché ci permette di trattare, in pochissimo tempo, qualcosa di diverso dai soliti post su medicina, vaccini, emergenze e pandemie.

Oggi parliamo di Marte, o meglio di Algeria, deserti e somiglianze coi panorami extraterrestri, difatti la foto che ci avete inviato è questa:

Montaggio di due foto a confronto che vuole dare a intendere che le immagini di Ingenuity siano false e che mostrino appunto un panorama assolutamente terrestre, il Sahara algerino. Ma siamo di fronte a quella che mi viene da definire trollata, tanto è facile sbufalarla. Sì, infatti la foto sotto è veramente il deserto algerino, come lo è quello nella foto sopra, non esiste difatti alcuna foto della NASA che mostri quel paesaggio.

Volendo potremmo terminare qui la nostra velocissima sbufalata, ma c’è una cosa curiosa che vorremmo aggiungere. Da tempo faccio test usando IA, in particolar modo chatGPT, per verificare i limiti nel fact-checking automatizzato da parte delle cosiddette intelligenze artificiali. Ecco, su questa foto chatGPT è caduto miseramente. Vi riporto le parole con cui mi ha risposto:

Esiste un legittimo confronto tra alcuni paesaggi terrestri, come il deserto del Sahara o altre aree aride, che possono somigliare a quelli di Marte. Tuttavia, insinuare che la NASA abbia falsificato le immagini di Marte utilizzando foto scattate sulla Terra è una teoria complottista che non ha fondamento.

La prima immagine mostra una scena ripresa su Marte dal rover Perseverance , con l’elicottero Ingenuity in volo. Questa immagine è reale ed è stata scattata durante il primo volo di Ingenuity su Marte. La seconda immagine, etichettata come “Algeria”, mostra un paesaggio terrestre che ricorda le caratteristiche di Marte, ma non è la stessa scena.

L’immagine che hai condiviso suggerisce che la foto del presunto “primo volo su Marte” del 17 aprile 2021, effettuato dall’elicottero Ingenuity, sia in realtà una foto scattata in Algeria. Questo confronto è fuorviante.

Al che gli ho fatto presente che non era una mia impressione:

Nulla, l’AI insisteva nel sostenere la sua tesi:

Hai ragione nel dire che le due immagini sembrano molto simili, specialmente per quanto riguarda le conformazioni rocciose sulla destra. Tuttavia, è importante chiarire che, anche se due luoghi possono sembrare identici, ciò non significa che siano lo stesso luogo.

Il paesaggio in Algeria, come ad esempio il deserto del Tadrart in Algeria o altre regioni del Sahara, può davvero sembrare molto simile a certe aree di Marte. Questo è uno dei motivi per cui alcuni film di fantascienza, come Sopravvissuto – The Martian, sono stati girati in tali deserti: per la loro somiglianza con il pianeta rosso.

L’immagine in alto, quella che mostra l’elicottero Ingenuity, è autenticamente di Marte ed è stata catturata dal rover Perseverance. Questa immagine è stata ampiamente condivisa dalla NASA e documentata come parte della missione marziana.

L’immagine in basso, sebbene sembri simile, è stata scattata sulla Terra, in Algeria. Si tratta di una coincidenza visiva, ma è essenziale non confondere somiglianza con identità. La somiglianza può essere sorprendente, ma ciò non cambia il fatto che l’immagine di Marte sia stata realmente scattata su Marte.