Le post-verità di Meluzzi

Era da un po’ che non ci occupavamo di Radio Radio e Alessandro Meluzzi, ma una delle segnalazioni di questi giorni ci ha riportato su quei lidi, o meglio a un video pubblicato il 16 novembre dal titolo:

Remuzzi gela tutti su Indi Gregory ▷ Meluzzi: “Destino dei bambini in mano a chi paga la commedia”

Video in cui Fabio Duranti dialoga con Alessandro Meluzzi e Alberto Contri sul caso Indi Gregory, di cui qui su BUTAC abbiamo già parlato a sufficienza. Ma allora, direte voi, perché farlo ancora? Perché Meluzzi, parlando di Indi, riesce a diffondere l’ennesimo pezzo di post-verità, che riteniamo sia giusto smontare.

Nel video, che dura solo cinque minuti, assistiamo a questo siparietto:

Meluzzi: …guarda da criminologo dico fermiamoci un attimo su questo signor Remuzzi, perché due parole le merita il presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, sede di ricerche farmacologiche appaltata dalla Big Pharma. Bene, questo signor Remuzzi disse, durante l’inizio del covid forse per narcisismo eccetera, qual era la terapia più o meno giusta no per il covid con gli antiinfiammatori col cortisone con gli anticoagulanti dopo poi evidentemente è stato richiamato all’ordine e ritrattò tutto. Lui disse che facendo quella terapia lì le ospedalizzazioni diminuivano come dire il 96%… Duranti: quindi stava dicendo la verità in quel momento! Meluzzi: Stava dicendo la verità poi Poi ha ritrattato e ha detto che invece bisognava fare i vaccini eccetera. Poi guarda un’altra… Fate un’altra operazione dopo aver sentito questa merdata qua, guardate chi sono i finanziatori dell’Istituto Mario Negri e capirete perché Remuzzi ha detto che i bambini appartengono come dire agli stati e quindi all’OMS quindi a Bill Gates e quindi alle case farmaceutiche punto cioè non non c’è altro da aggiungere capito perché come noi una volta dicevamo in politica che si fa politica con una mano sul cuore e l’altra sul portafoglio oggi diciamo che si fa scienza con una mano sul portafoglio e l’altra sul portafoglio.

Poi, dopo altre esternazioni di Meluzzi, anche Contri dice la sua su Remuzzi:

Contri: era tutto orgoglioso di queste sue due ricerche, dove si spiegavano, dove si spiegava che gli antinfiammatori erano la cura giusta, appena è stato bacchettato ha fatto subito marcia indietro e questo miiii… non voglio ripetere ciò che ha detto Alessandro che condivido al 1000%…

Noi di Remuzzi parlammo all’epoca, davvero ritrattò qualcosa? No, e chiunque segua BUTAC lo sa benissimo, visto che sempre il professor Remuzzi ci scrisse per qualche precisazione. Il problema è che gli studi di Remuzzi erano abbastanza precisi in ciò che affermavano, erano giornalisti e colleghi di soggetti come Duranti, Meluzzi e Contri ad aver dato l’idea sbagliata su quegli studi. Lo si può vedere chiaramente leggendo il nostro articolo del 27 maggio 2021, dove spiegavamo che:

a differenza di quanto vogliano far capire i giornalisti: no, non è stata scoperta alcuna panacea,

no, le vecchie linee guida non sono da buttare,

no, non c’è alcuno studio che dimostri che l’uso di anti-infiammatori annulli il numero di ricoverati. Come già detto, nelle conclusioni dello studio sono discussi i limiti dello stesso e l’unica conclusione è il suggerimento per una potenziale linea di ricerca futura ancora tutta da dimostrare. Per concludere, siamo rimasti tutti un po’ basiti dal non vedere l’Istituto Mario Negri e il Dott. Remuzzi comparire su tutti i giornali a fare chiarezza in merito alla loro indagine. Chiunque sappia leggere un paper è in grado di arrivare alle stesse conclusioni che vi abbiamo riportato qui sopra, perché non spiegarlo ai tanti giornalisti che hanno invece cavalcato lo studio dando a intendere fosse stata scoperto un magico protocollo di cura?

Quindi, Remuzzi non ha mai ritrattato alcunché, il suo studio spiegava bene le cose fin dall’inizio, chi avrebbe dovuto ritrattare sono i tanti che invece che leggerlo e comprenderlo si sono limitati a riportare i titoloni di alcune testate giornalistiche, nel gruppo evidentemente possiamo mettere Duranti, Meluzzi e Contri. Purtroppo chi segue questa gente non si rende conto di essere costantemente presa in giro. Il messaggio del servizio di Radio Radio è che Remuzzi, se parla di Indi Gregory, è persona di cui non fidarsi visto che ha già tradito la fiducia ritrattando in precedenza, ma è tutto falso. Remuzzi ha detto cose corrette sulla piccola Indi, che non significano affatto quel che Duranti e i suoi ospiti vogliono che voi capiate.

Ma come ho detto non ho voglia di parlare della bambina. L’abbiamo già fatto a sufficienza, quest’articolo era solo per evidenziare la disinformazione in quel servizio, disinformazione a nostro avviso in totale malafede.

