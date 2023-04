Meluzzi e le nanocapsule di morte

Il 3 aprile sulla bacheca Twitter di Alessandro Meluzzi è apparso il tweet che vedete nell’immagine di testa.

Il tweet riporta un video pubblicato sulla piattaforma Rumble, video che s’intitola:

Alessandro Meluzzi lo condivide senza esprimersi in merito. Il video dura 54 minuti e 31 secondi, 54 minuti e 31 secondi di fuffa pura. Che a condividerlo siano profili Twitter anonimi e complottisti è un conto, che a farlo sia un soggetto con la visibilità e la notorietà di Meluzzi è un altro paio di maniche. Per riassumervi i contenuti del video vi riportiamo quanto spiegato sotto allo stesso su Rumble:

Questo è un genocidio, un crimine mondiale contro l’umanità che va fermato prima possibile. E la giustizia deve essere ristabilita con l’incriminazione e processo di tutti i responsabili, inclusi dei collusi, dei corrotti e dei complici di questo disastro di proporzioni economiche ed umane inestimabili.

Nel video capirete bene:

1. cosa sono le nanocapsule inserite nei cosiddetti vaccini e come funzionano

2. perchè serve la rete 5G di onde elettromagnetiche in grado di tracciare ogni persona

3. che ruolo ha l’intelligenza artificiale

4. che Pfizer, Moderna, Astrazeneca, J&J non hannno mai prodotto alcuna fiala in quanto i sieri sono stati prodotti da terzisti dell’esercito americano che insieme al governo USA sono i veri proprietari di tali armi

5. perchè hanno imposto il segreto militare sui sieri e su tutto ciò che riguarda tali sieri, inclusi tutti i contratti di fornitura dei sieri alle nazioni

6. che il virus è meno di una influenza

7. che non vi è stata alcuna pandemia mondiale e che meno del 50% delle nazioni hanno dichiarato uno stato di emergenza per altro del tutto ingiustificato ed illegale.