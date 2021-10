Il Dr Richard Fleming e i coaguli di sangue

Ci avete segnalato un video, apparso su Twitter sulla bacheca di uno dei tanti disinformatori seriali da pandemia. Il video mostra un certo dottor Richard Fleming sostenere che il vaccino Pfizer causi coaguli di sangue al microscopio, e che questo sia gravissimo.

Il video è questo:

Si tratta ovviamente dell’estrapolazione di un video molto più lungo, ma questo è quanto certi soggetti stanno facendo circolare in rete. Uno dirà “Eh però ha senso, il famoso dottor Richard Fleming è un noto virologo, un esperto della materia, il classico cavaliere senza macchia e senza paura, un soggetto che per puro senso civico fa video informativi”…

Ammetto che non avevo mai sentito parlare del dottor Fleming fino a oggi, per cui per sincerarmi della sua buona fede e della sua autorevolezza ho cercato qualche info sul suo background scientifico, e perché no, morale.

La prima cosa che mi salta agli occhi sul suo profilo Twitter è che si definisce:

fisico nucleare

cardiologo

biologo

chimico

psicologo

…e non solo

Come indirizzo web ha la pagina Amazon dedicata alle sue pubblicazioni “scientifiche”, 19 autopubblicazioni collegate in qualche modo alla pandemia. Quasi tutte pubblicate su Amazon a cavallo tra il 20 e il 30 novembre 2020, più il bonus extra di settembre 2021 intitolato “Is COVID-19 a Bioweapon?” .

Cerco quindi di approfondire il personaggio, e la seconda cosa che trovo su internet dopo la sua pagina Twitter e una lista di libri e video dove parla della pandemia in toni complottistici è una pagina dell’FBI. Che riporta:

Il Dr. Richard M. Fleming è stato condannato oggi a Lincoln, Nebraska, dall’onorevole Richard G. Kopf a cinque anni di libertà vigilata con sei mesi di detenzione domiciliare, compreso il monitoraggio elettronico, e gli è stato ordinato di pagare un risarcimento per un importo di $ 107.244,24 per i reati di frode sanitaria e frode postale. Fleming si è dichiarato colpevole di tali accuse il 23 aprile 2009.

Quindi Fleming è stato condannato per frode sanitaria e postale. Non solo, a febbraio 2012 è stato pure sospeso dall’Ordine dei medici, per cinque anni. E a settembre 2012, dopo infinti appelli a questa sospensione e non aver fatto quanto gli era stato richiesto, l’Ordine dei medici ha sospeso a tempo indeterminato la sua licenza.

Ma non è finita, nel 2018 è stata emessa un’ulteriore sentenza nei suoi confronti, sentenza che arriva dopo cinque anni di dibattimenti. Fleming aveva chiesto all’FDA la possibilità di cominciare degli studi clinici per valutare alcune sue teorie. L’FDA ha stabilito che Fleming è interdetto per dieci anni dal poter fare studi clinici di alcun genere. Ma questo non l’ha fermato, a maggio 2020 ha riproposto altri studi clinici, stavolta sul Metodo Fleming, che a suo dire poteva aiutare i medici nella valutazione delle polmoniti da COVID-19.

Anche in questo caso gli è stata negata l’autorizzazione. Ma lui imperterrito va avanti sostenendo la bontà delle sue tesi. Tesi che però non sono minimamente state validate da studi pubblicati su testate che non siano predatorie. Anche nel 2018 lo studio clinico si basava su una teoria discussa in un articolo scientifico pubblicato dallo stesso dottor Fleming, studio che però una volta finito sotto la lente dei peer reviewer è stato ritirato e poi ripubblicato tale e quale su testata predatoria…

Davvero dobbiamo stare a discutere del perché far circolare i video di questo dottor Fleming sia sbagliato? Abbiamo di fronte un tizio che è stato condannato come criminale, che è tutt’ora sospeso a tempo indeterminato dalla pratica medica, che non può nemmeno fare studi clinici visto che è ritenuto un cialtrone dall’FDA e del FBI… e ci dovremmo fidare di quanto riporta?

Siamo seri?

Sì, lo so che verrete a frotte a dirci che non abbiamo verificato la sua affermazione sui globuli rossi. Ma vedete, il problema è che ci sono migliaia di studiosi in tutto il mondo che hanno avuto la possibilità di analizzare il vaccino Pfizer e ci sono milioni di persone (sucsate, miliardi) a cui è stato inoculato senza che nessuno abbia rilevato quanto sostiene il dottor Fleming. A me questo basta.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.