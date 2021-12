Michael Levitt e la pandemia

Ci avete segnalato che sta ancora circolando una notizia che risale ormai al 2020. Sul sito The Italian Tribune a inizio 2021 era stato pubblicato un articolo dal titolo:

The Italian Tribune è un sito nato nel 2020 devoto allo sfruttamento di tutta la disinformazione possibile sulla pandemia. Il sito è registrato a nome di Andrea Ippolito di Gragnano, Napoli.

L’articolo di gennaio 2021 sta ancora circolando sui social, rimesso regolarmente in giro da soggetti che hanno evidentemente interesse a far circolare questo genere di disinformazione.

Levitt è un premio Nobel, ma non ha una laurea in virologia o epidiemologia, è uno scienziato di 74 anni che ha vinto il Nobel in chimica per i suoi studi sullo sviluppo dei modelli multiscala in grado di descrivere reazioni chimiche complesse.

Levitt ha passato parte del 2020 a tentare di convincere gli americani che la pandemia fosse passata, che non ci sarebbero state nuove ondate, e che i lockdown fossero un grave errore. Non ho trovato traccia della citazione sulla stupidità, ma sicuramente più volte ha sostenuto appunto che i lockdown fossero un grave errore.

Il problema è che Levitt è lo stesso che il 25 luglio 2020 sosteneva che la pandemia negli Stati Uniti sarebbe terminata precisamente in quattro settimane con un numero di morti sotto ai 170mila.

US COVID19 will be done in 4 weeks with a total reported death below 170,000. How will we know it is over? Like for Europe, when all cause excess deaths are at normal level for week. Reported COVID19 deaths may continue after 25 Aug. & reported cases will, but it will be over. https://t.co/lnpxZ3bHIy

— Michael Levitt (@MLevitt_NP2013) July 25, 2020