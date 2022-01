Mimmo Biscardi e Ricardo Delgado

A cosa serve stare qui a fare ricerche, analizzare fonti, studiare materie ostiche, quando per chi si fa infinocchiare dalla disinformazione bastano un video, delle immagini da un microscopio, e qualche parolina pseudoscientifica? Perché sono ancora qui a perdere tempo dopo tutti questi anni di lotta alla fuffa? Io ci sono perché spero sempre che il nostro Paese cambi rotta, che le autorità comincino a rivalersi su chi diffonde sciocchezze a mani basse.

Nelle scorse ore siete in tanti ad averci segnalato un video, dove il protagonista è un soggetto che qui su BUTAC conosciamo da anni: Domenico “Dott. Mimmo” Biscardi.

Abbiamo parlato di lui tante volte, ma finora lo facevamo consci che il suo stare a CapoVerde lo proteggesse dalla lunga mano della legge. Ma al momento a quanto pare Biscardi è in Italia, e dal 2020 ha fatto anche parte dell’Associazione L’Eretico in compagnia di soggetti come Giulio Tarro e Angelo Giorgianni.

Il video di cui parliamo oggi vede Biscardi come imbonitore che presenta a sua volta un altro grandissimo scienziato, Ricardo Delgado. Se lo cercate su Google dovete essere bravi, perché è uno scienziato così importante che lo trovate solo se usate le chiavi di ricerca corrette, visto che fino a un anno fa Delgado era il classico signor nessuno – non come Biscardi che sul treno dell’aria fritta viaggia da svariati anni. Delgado è il fondatore de La Quinta Columna, sito di disinformazione varia che ha aperto guarda caso nel 2021. Come mille altri fuffari che hanno sfruttato la pandemia per aprire blog e canali social che cavalcano le paure del pubblico (perché su queste paure si fanno soldi, se ancora non fosse chiaro).

Delgado è da gennaio 2021 che sostiene che nei vaccini (ma anche nelle mascherine) sia presente del grafene. Si presenta come biostatistico, ma è evidente che la materia non l’ha appresa al meglio visto il quantitativo di sciocchezze che si vedono e si sentono nel suo video (e in quelli precedenti).

Delgado è stato smentito regolarmente dai fact-checker spagnoli, siamo di fronte al classico complottista da tastiera, più simile a un fedele delle scie chimiche che a uno scienziato.

Perché dovremmo perdere tempo nel verificare la fuffa che riporta?

Domenico Biscardi non è medico, non lo è mai stato, anche se gli piace moltissimo presentarsi come tale. SIamo di fronte al classico egocentrico permaloso, che nel 2017 in seguito a un articolo su di lui ci scrisse:

… l’importante è che ti ricordi sempre che esisto e che un giorno ci vedremo …. al contrario di tutti gli altri che non ti commentano io ti commento sempre mi piace ricordarmi di te ho la memoria lunga e buona la testa dura ribadisco quello che ho detto ormai sei alla canna del gas non manca molto mi diverto vedere che ribadisci sempre gli stessi argomenti senza avere nulla di nuovo cerca di trovare qualcosa di più aggiornato ormai sei diventato ridicolo per non dire patetico poi quando qualcuno mi vuole conoscere personalmente nessun problema scrivetemi in privato e ci vediamo ma non lasciate commenti stupidi qui sopra solo per esibizionismo le persone con le palle sono quelle che dicono le cose in faccia non su Blob di mozzarellari come questo hai visto che fine fanno i mozzarella rifà sulle da me li hanno arrestati già tutti…. ti auguro una buona giornata per quello che ti resta ancora hahahaha

Siamo nel 2021, sono passati quattro anni, e mi sa che la sua previsione non si è ancora avverata. Per essere uno che era alla canna del gas mi sento ancora discretamente in forma, sovrappeso sicuramente, ma ho smesso di fumare nel 2020, dopo 35 anni di sigarette, faccio regolarmente attività fisica e non mi sono mai sentito meglio.

Sia chiaro, sono sicuro che abbia ragione lui e sarò io a cedere prima di fronte a cotanta arroganza e minacce degne di bulletti di periferia. Ma per ora non mollo e a Mimmo tocca sopportarmi.

Sì, lo so benissimo che non ho fatto alcun fact-checking sul video di Mimmo, non m’interessa, la ritengo solo un’immensa perdita di tempo. Vi lasciamo però un video che contiene anche le considerazioni dell’amico Caccia su Mimmo quando ci faceva vedere come si attaccavano le monetine al braccio dei vaccinati nell’officina del suo carrozziere.

Come dicevamo non vale la pena perdere ulteriore tempo con un soggetto del genere, se vi fidate di lui dopo questo e dopo aver letto i precedenti articoli scritti da noi, e vi fidate di Delgado dopo aver letto quanto scritto su di lui dai colleghi spagnoli, è assolutamente inutile che qualcuno impieghi altro tempo a fare fact-checking, nulla vi farà cambiare idea. Ma se siete curiosi e volete andare a vedere per davvero cosa Delgado sostiene di avere trovato nei vaccini qui c’è il pdf scaricabile con i suoi dati. Lo so che tra di voi di curiosi ce ne sono sempre tanti.

Non ho intenzione di aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

