Missili da Porto Recanati?

Ci è stato segnalato questo tweet che arriva da un profilo con oltre 11mila contatti, ve ne mostriamo lo screenshot nel caso, giustamente, Twitter lo rimuova come notizia falsa:

Il tweet vuole probabilmente cavalcare l’onda del possibile conflitto in Ucraina dando a intendere che vengano lanciati missili non ben precisati da postazioni vicino a Macerata. Ma confutare quanto viene mostrato è molto semplice, anche grazie ai tanti che l’hanno commentato geolocalizzando l’immagine nella maniera corretta, come ad esempio Alex Camerini Emo che ha risposto spiegando i fatti:

Lancio di satelliti skyMed da Cape Canaveral visti da Satellite Beach. Qui ci mettiamo la pietra sopra, trovato ulteriori riscontri di 16 giorni fa. E la traiettoria coincide.

E allegando una comoda mappa:

…ma ha anche trovato l’immagine della spiaggia da cui la foto è stata scattata:

E basta cercare in rete per trovare appunto svariate conferme, come il profilo Space Porn che pubblicava la stessa immagine il 1 febbraio:

COSMO-SkyMed Second Generation from Satellite Beach pic.twitter.com/kDU9K23khg — Space Porn (@redditSpacePorn) February 1, 2022

O questo post su Reddit:

@mindtapes è un profilo Twitter che evidentemente si diverte a creare scompiglio, e non ci sarebbe nulla di male se i suoi post fasulli facessero dell’ironia o venissero di volta in volta spiegati, invece è evidente che l’unico intento è cotribuire all’information disorder. In questo caso con disinformazione in malafede, quella che tenta di soffiare sul fuoco di un conflitto che, per fortuna, sembra che non scoppi. Chissà, forse è uno di quelli a cui sarebbe piaciuta una guerra.

Non credo di poter aggiungere altro.

