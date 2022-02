Montesano, l’autoesilio e la rimozione dei contenuti

Da dicembre si rincorrono voci sulla scomparsa da Facebook di Enrico Montesano, il comico romano difatti è da mesi che risulta scomparso dal social di Mark Zuckerberg e sono tanti ad aver ipotizzato (in molti casi con indignazione) che sia stata una politica censoria da parte del social network.

Ma le cose non stanno così, e crediamo sia il caso raccontare i fatti al meglio. Il profilo verificato di Enrico Montesano su Facebook è all’indirizzo facebook.com/enricomontesanoattore, se però quest’indirizzo lo visitiamo dall’Italia questo è quello che ci troviamo di fronte:

Questo contenuto non è al momento disponibile In questi casi, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato.

Se invece apriamo lo stesso identico profilo usando un VPN (o trovandoci all’estero) ecco che magicamente:

Non fatevi fregare dalla scritta “non autorizzato”, questo è il profilo che fino a fine novembre veniva usato dall’attore per divulgare le sue verità e difatti riporta anche la V di verifica effettuata da Facebook (e no, non è una V fasulla come quelle denunciate da Marco Camisani Calzolari qualche sera fa).

Come ci è stato fatto notare da alcuni lettori di BUTAC, pare che abbia anche rimosso un discreto numero di contenuti (ma in quel caso può essere che glieli abbia rimossi direttamente Facebook).

Perché abbia fatto questa scelta non possiamo saperlo, quello che però a questo punto è certo è che non si tratta di censura effettuata dalla piattaforma di social media, ma di una scelta effettuata dall’attore stesso (o dal suo entourage) che ha deciso intenzionalmente di inserire un blocco territoriale sull’Italia.

Ci auguriamo che i suoi quasi 300mila follower si facciano una VPN e gli vadano a chiedere il perché di questa scelta.

Non credo di poter aggiungere altro, se non che il buon Enrico ci piace ricordarlo in una delle sue migliori interpretazioni:

la redazione di BUTAC

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.