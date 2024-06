Le mummie extraterrestri, di nuovo

Ci segnalate l’ennesimo articolo acchiappaclick del Fatto Quotidiano Magazine che titolava il 18 giugno 2024:

“Le mummie extraterrestri vanno esaminate con più attenzione, c’è un 30% di Dna sconosciuto”: gli ufologi chiedono nuovi studi sugli ibridi alieni-umani

Le cosiddette “mummie extraterrestri” presentate da Jaime Maussan sono state ampiamente esaminate e dichiarate dei falsi dalle autorità peruviane. Secondo gli esperti dell’Instituto de Medicina Legal e delle Scienze Forensi del Perù, queste mummie sono in realtà delle bambole assemblate con ossa umane e animali, unite da colle sintetiche moderne, e quindi non risalenti ai tempi pre-ispanici come invece sostenuto dall’esperto citato dal FQ Magazine.

Anche noi, già a settembre 2023 – quando ancora le mummie non erano state analizzate, se non da soggetti vicini a Maussan – cercavamo di spiegare che non c’era nulla a dimostrare che vi fosse alcuna traccia di DNA alieno, e che l’Istituto presso cui Maussan aveva fatto fare le analisi si era poi dissociato dalle sue dichiarazioni.

Perché il FQ queste cose non le spiega?

Purtroppo sappiamo bene perché: il Fatto Quotidiano ha dedicato non un articolo alla questione mummie extraterrestri, ma ben tre dal 2023 a oggi. Come si possa ancora pensare di fare giornalismo in questa maniera è qualcosa che ci lascia sconcertati. Sarebbe bastata una ricerca di pochi secondi per trovare le smentite da parte delle autorità peruviane, ma così facendo il giochino si sarebbe rotto, si preferisce invece questo costante riproporre una non-notizia per stuzzicare la curiosità per il paranormale di chi è appassionato di questi argomenti. Non ci dovremmo sorprendere che il FQ sia una delle poche testate a non avere avuto un calo vistoso dei lettori nell’ultimo anno, sono quelli che hanno imparato a sfruttare sempre di più questo genere di contenuti.

Ormai ci abbiamo fatto il callo, tanto basta pochissimo per recuperare contenuti che attirino curiosi: basta andare su Reddit o recuperare uno dei tanti comunicati stampa che circolano in rete e pubblicarlo senza fare alcuna verifica o accendere lo spirito critico, tanto i lettori non vogliono più informarsi ma essere intrattenuti, come davanti a uno spettacolo o a una serie TV.

