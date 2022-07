No, quelli in spiaggia non sono nazisti ucraini

Fa caldo e tante bacheche social sono piene di fotografie di spiagge, gente che si rilassa, di solito in costume da bagno. Su alcune bacheche nei giorni scorsi ho avvistato una foto che ritrae sì gente in costume da bagno in spiaggia, probabilmente anche rilassata, ma il problema sono i tatuaggi che ne ricoprono il corpo (oddio, magari anche l’accoppiamento boxer da spiaggia con SpongeBob e Adolf Hitler sulla schiena non è il massimo…). Quella che segue è la prima foto che ho visto, due persone di spalle con indosso dei boxer da spiaggia:

Uno dei due sulla schiena ha la svastica, Hitler e la scritta Sieg Heil!. L’altro ha il Wolfsangel in mezzo alle scapole e altri simboli legati alla propaganda neonazista. I post con l’immagine allegata che ho visto parlano di due rifugiati ucraini in vacanza sulle spiagge europee, in qualche caso ce li mostrano anche di faccia:

Se ne trovano un po’ in tutte le lingue, perché immagini così raggiungono in fretta la viralità grazie alla condivisione senza verifica che viene fatta da tanti, troppi. Ma è proprio dalle foto di fronte che alcuni reporter croati sono riusciti a risalire all’identità dei due personaggi.

Sono davvero due neonazisti ucraini?

No, quelli in foto sono due musicisti neonazisti ungheresi, che fanno parte della band Fehér Vihar, il genere di musica che suonano? Il RAC, ovvero Rock Against Communism, tipicamente di estrema destra. Le foto sono state geolocalizzate dai colleghi croati, la spiaggia è quella di Morski Prasac a Rijeka, in Croazia, ma non è stato possibile datarla. L’immagine circola da qualche giorno, ma può anche essere che risalga ad altro periodo.

Quello che però è certo è che non si tratta di ucraini, bensì appunto di musicisti ungheresi identificati dal portale croato Antifasisticki Vjesnik, che ha dedicato all’episodio un’analisi completa con le foto dei musicisti.

Da quanto è possibile leggere nei resoconti non è stato possibile fermare e allontanare dalla spiaggia i due soggetti, poiché quando la polizia è stata avvertita della loro presenza erano già andati via.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

