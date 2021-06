No, quelli non sono i turchi (della nazionale)

Sta circolando sui vari social (specie su gruppi Telegram e Whatsapp) un video che mostra lo spogliatoio di una squadra di calcio. Qualcuno l’ha montato con il risultato di Italia-Turchia che galleggia in sovraimpressione.

Nel video si vede quello che immaginiamo essere l’allenatore, decisamente incavolato, schiaffeggiare i giocatori. La divisa dei giocatori è bianco-rossa.

L’idea che si fa chiunque vede il video è che quelli ritratti siano appunto giocatori della Turchia, puniti dall’allenatore per il pessimo risultato. Ricordiamo, per chi non seguisse il calcio, che l’altro giorno la partita degli europei 2020 tra Italia e Turchia è finita 3 a 0.

Lo spirito critico, anche senza saperne mezza di calcio, mi fa subito notare che quello che sto guardando è uno spogliatoio minuscolo, ancor più piccolo di quello usato nel mio liceo. Trovo abbastanza improbabile che una nazionale di calcio abbia uno spogliatoio di quelle dimensioni, anche in trasferta.

Ma anche senza spirito critico chi mi ha segnalato il video ha trovato una fonte dello stesso, una fonte che risale al 2019. Quelli che vediamo infatti non sono i giocatori della Turchia la squadra nazionale, ma sono comunque giocatori turchi, della squadra della lega amatoriale Kayseri Meysuspor Sub 19. Il video risale alla stagione calcistica 2016-17. In Italia aveva già circolato “grazie” a un soggetto che conosciamo e che qualche anno fa sfruttava video come questo e notizie improbabili per farsi pubblicare a destra e a manca, pubblicizzando la sua associazione. Evitiamo di nominare sia lui che l’associazione, così da non contribuire al suo bisogno di pubblicità.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

