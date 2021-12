Notizie da Port Elizabeth, Sudafrica

A volte la domanda che ci facciamo è: ma davvero la gente non comprende? O siamo noi che ingigantiamo cavolate che non andrebbero trattate? Poi quelle cavolate le vediamo riprese e rilanciate da soggetti che hanno oltre un milione di follower e capiamo che c’è poco da fare: lo spirito critico nel nostro Paese non esiste più.

Oggi trattiamo il post Facebook di una signora che si chiama Alice Parolin, scritto sulla sua bacheca il 28 novembre 2021. Il post ce lo state segnalando screenshottato anche se sulla sua bacheca per ora ha meno di 2500 condivisioni:

Scrive la signora Alice:

Volevamo rassicurare amici , parenti , conoscenti che stiamo tutti benissimo. I media italiani vi stanno raccontando una storia che NON ESISTE ! Qui in Sudafrica ci sono meno positivi che in Italia al momento, e non c’è nessuna emergenza nuova variante. Leggete i giornali locali e capirete che SI , è stata scoperta una nuova variante da degli scienziati sudafricani, che sono riusciti ad isolarla prima di altri , come la Delta, ma i sintomi sono lievi , e non causa morti. Qui é tutto aperto, No Green pass, solo il 25% é vaccinato , e comunque non c’è nessun obbligo se non mascherina e coprifuoco notturno di 4 ore. La nazione é ora trattata come untrice, solo per essere stata la prima ad identificare una nuova variante. Chi é stato in Sudafrica non può venire in Europa… non può tornare dai propri cari a Natale, anche se può tranquillamente dimostrare di essere SANO e di non avere il virus. Perché ?? Ah si, la nuova variante apparentemente é così forte e preoccupante (senza causare morti) da richiedere un nuovo vaccino , che probabilmente sarete convinti, o obbligati, a ricevere presto.

Informatevi, vi prego I N F O R M A T E V I

La prima parte del testo è corretta: è vero che in Sudafrica risultano meno positivi che in Italia, ma la notizia andrebbe data spiegando che in Sudafrica si fanno pochissimi test per cercare l’infezione. Al momento parliamo di 0,69 test ogni mille persone in Sudafrica, contro 8,96 test ogni mille persone in Italia. Capire che sono due ordini di grandezza completamente diversi sarebbe importante.

Anche il discorso sui meno morti lascia il tempo che trova: la densità abitativa in Sudafrica è infatti meno di quattro volte quella dell’Italia, eppure non hanno avuto quattro volte meno i nostri morti o i nostri contagi. Se guardiamo le tabelle dell’OMS ci rendiamo conto che la pandemia non è stata una passeggiata di salute nemmeno da loro. Fatico a capire perché minimizzare.

In Sudafrica al momento è in vigore quello che è il livello più basso dell’allerta Covid, il livello 1, quindi tutti i negozi aperti, e nessuna restrizione (o quasi). La signora Alice la fa facile, ma c’è una cosina interessante nel suo testo:

…No Green pass, solo il 25% é vaccinato , e comunque non c’è nessun obbligo se non mascherina e coprifuoco notturno di 4 ore…

In Italia, per ora, con un numero di contagi ben più alto, non abbiamo nessun coprifuoco, sì certo abbiamo l’obbligo di mascherine al chiuso e in alcuni luoghi (sempre di più, soprattutto in città) anche all’aperto, e abbiamo il (super) Green pass, ma non è obbligatorio, serve per accedere a certe strutture ed eventi, e non abbiamo coprifuoco notturno. Oltretutto in Sudafrica oggi sono al livello 1, ma dal 26 luglio al 12 settembre l’intero Paese aveva stabilito l’alert level numero 3.

Che prevedeva:

Divieto di uscire di casa dalle 22 alle 4 di notte per chiunque.

Locali negozi ed altre attività chiusi dalle 21

Obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici

Limitazioni di partecipanti a funerali

Discoteche ovviamente chiuse

Divieto di visita a: persone in carcere, ospedale, casa di cura

Alcune restrizioni di viaggio

Comprendo benissimo che si voglia rassicurare i parenti e gli amici, o che si sia arrabbiati se non si può tornare a casa a trovare i parenti per le feste, ma l’Istituto Superiore di Sanità italiano non ha fatto alcun allarmismo sulla nuova variante, ha solo spiegato che ne sappiamo ancora poco e che è stata scoperta in Sudafrica, senza che questo voglia dire automaticamente che sia più pericolosa o che il Paese sia da colpevolizzare.

Sono purtroppo d’accordo sul fatto che alcuni media abbiano soffiato sul fuoco, ma senza che le istituzioni come ISS gli siano andate dietro. Quindi sì, informatevi, e soprattutto imparate a informarvi da chi vi dà informazioni di salute corrette.

Non credo si possa aggiungere altro. Continuo a voler capire perché si continui a tentare di minimizzare la pandemia.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.