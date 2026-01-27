L’NRA che non ti aspetti

No, qui nessun fact checking, ma credo che – visto il momento storico che stiamo vivendo – ci siano notizie che, proprio perché sulla stampa italiana trovano pochissimo spazio, meritino di essere rilanciate come possibile.

Parliamo sempre della morte del 37enne Alex Pretti, morte in seguito alla quale l’Homeland Security ha pubblicato questo comunicato:

Che tradotto:

Alle 9:05 (ora centrale), mentre gli agenti delle forze dell’ordine del Dipartimento per la Sicurezza Interna stavano conducendo a Minneapolis un’operazione mirata contro uno straniero irregolare ricercato per una violenta aggressione, un individuo si è avvicinato agli agenti della U.S. Border Patrol con una pistola semiautomatica calibro 9 mm, visibile come in foto.

Gli agenti hanno tentato di disarmare il sospetto, ma l’uomo armato ha opposto una violenta resistenza. Ulteriori dettagli sulla colluttazione armata verranno forniti a breve.

Temendo per la propria vita e per quella dei colleghi, un agente ha esploso colpi a scopo difensivo. I soccorritori presenti sul posto hanno immediatamente prestato assistenza medica al soggetto, che però è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente.

Il sospetto aveva con sé anche due caricatori e nessun documento di identità. La situazione appare come il tentativo di un individuo di causare il massimo danno possibile e compiere una strage tra le forze dell’ordine.

Circa 200 rivoltosi sono arrivati sul posto e hanno iniziato a ostacolare e aggredire le forze dell’ordine presenti. Sono state quindi adottate misure di controllo della folla per garantire la sicurezza del pubblico e degli agenti.

La situazione è in evoluzione e ulteriori informazioni saranno fornite.