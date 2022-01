Leggende da Covid e minacce

Nell’ultimo mese il numero di mail dai toni minacciosi che abbiamo ricevuto in redazione è via via aumentato, sarà che le bufale iniziano davvero ad avere le gambe corte, sarà che sono venuti a mancare due importanti disinformatori seriali. Fatto sta che ci capita sempre più di frequente di ricevere finte segnalazioni che in realtà sono scusanti per minacciarci in qualche modo. È il caso della mail che abbiamo ricevuto il 15 gennaio 2022 alle 7:52 del mattino da L.G.M.

La mail è stata inviata a noi e in copia a svariate altre redazioni, ma LG ce l’ha proprio con noi visto che la mail comincia così:

Spettabile Redazione di B.U.T.A.C. Rappresentanti di punta dei “fact checkers” e “debunkers” di cosa nostra.

La mail viene inviata oltre che a noi a:

redazione@byoblu.com, redazione@laverita.info, Posta Radio Radio, Red. Report, armandomanocchia@libero.it, Comicost Info

LG conclude la mail con queste parole:

Ovviamente, NON è possibile augurarVi un buon lavoro. NON NE SIETE CAPACI! Lo scrivente ha già firmato TRRRE verbali di QUERELA al Gruppo N.A.S. di Milano. Ma le P.E.C. inviate sono già ben più di TRENTA! Quindi, mi auguro di incontrarVi, al più presto, in qualche aula di Tribunale. ARRIVEDERCI!

Non è chiaro se le tre R delle tre querele abbiano qualche significato particolare, quello che è chiaro dalla mail è che il lettore di siti come ByoBlu, La Verità, ComiCost, Imola Oggi, Radio Radio e spettatore di Report ci detesta con tutto il cuore. E dire che a vederlo in video è solo un simpatico signore che ha molto a cuore il territorio in cui vive. Da quanto ci risulta siamo di fronte a un soggeto disoccupato, residente in Lombardia, che ama moltissimo scrivere PEC a destra e a manca, lo fa da anni. In rete, conoscendo nome e cognome, se ne trovano svariate. Perché ne parliamo su BUTAC? Ovviamente non per mettere alla pubblica gogna un soggetto che ha evidentemente qualche disagio. No, ne parliamo perché la sua mail comincia con una leggenda che vediamo diffondere (anche grazie alla disinformazione dei siti da cui si abbevera il nostro LG) da molti, da tanto tempo.

Voi che siete tanto impegnati a “denunciare” le bufale sulla “pandemia”. Che, MAI è stata ufficialmente dichiarata dall’O.M.S. Una organizzazione CRIMINALE nelle mani di un pericoloso PSICOPATICO!

Siamo di fronte a una di quelle nozioni simili al Presidente del Consiglio “non eletto”: sbagliata.

Non è affatto vero che l’OMS non abbia mai dichiarato la pandemia, è una balla rilanciata da siti di avvelenatori dei pozzi e diventata realtà per i tanti soggetti incapaci di andare a fondo delle verifiche dei fatti. Bastava cercare pochi secondi per trovare l’annuncio dell’12 marzo 2020:

WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic

Che era stato anticipato dalla conferenza stampa dell’11 marzo dove Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva appunto definito il Coronavirus una pandemia, come riportava ad esempio la BBC:

Coronavirus confirmed as pandemic by World Health Organization

So benissimo che gente come LG non accetterà mai di aver detto una sciocchezza, perché questo vorrebbe dire rivedere tutte le altre cose che ha sostenuto in questi due anni e i canali in cui ha riposto la sua fiducia, visto che è evidente dal resto che ci ha scritto per mail che i suoi canali informativi preferiti sono tutti in mano a disinformatori seriali o, peggio, esperti di giornalismo a tesi. Ma chissà, magari qualcun altro convinto che l’OMS non abbia mai dichiarato la pandemia potrebbe rendersi conto di credere in nozioni errate e superficiali.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

