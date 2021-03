Onorificenze a pagamento

C’è un volume che alcuni soggetti sostengono sia conservato nella biblioteca del congresso americano che s’intitola:

500 greatest geniuses of the 21st century

Io non ne conoscevo l’esistenza, fino a quando un medico in pensione mi ha scritto vantandosi di essere citato su quelle pagine. Non farò il nome del soggetto, non è importante, ha una certa età, non pratica più e trovo sciocco dargli visibilità. Ma, come ci è già capitato in passato, il giochino dell’autorevolezza basata su onorificenze ricevute da enti sconosciuti va sfatato. L’ultima volta che l’ho fatto mi è costata una querela da un altro soggetto che dovrebbe godersi la pensione e invece va avanti a proporre acqua e zucchero come rimedio a qualsiasi cosa.

Oggi facciamo in fretta, come vi ho detto il titolo del volume è “i 500 più grandi geni del 21esimo secolo”, edito e redatto dall’American Biographical Institute, nome altisonante. Nome che sembra suggerire di essere un ente ufficiale di qualche genere.

Ma le cose non sempre sono come sembrano, infatti come ci spiega Wikipedia in inglese:

The American Biographical Institute (ABI) was a paid-inclusion vanity biographical reference directory publisher based in Raleigh, North Carolina which had been publishing biographies since 1967. It generated revenue from sales of fraudulent certificates and books. Each year the company awarded hundreds of “Man of the Year” or “Woman of the Year” awards at between $195 and $295 each. Its awards were frequently denounced as scams by politicians, journalists, and others. The Government of Western Australia‘s ScamNet service considers the American Biographical Institute to be a scam vanity publisher “who appeals to people who want a plaque on their wall or see their name in a book, even if the honour has no real credibility—in effect, they have purchased the honour.” The company went bankrupt in 2012.

Che tradotto:

L’American Biographical Institute (ABI) è stato un editore a pagamento di volumi biografici con sede a Raleigh, nella Carolina del Nord, che pubblicava biografie dal 1967. Generava entrate dalla vendita di certificati e libri fraudolenti. Ogni anno l’azienda ha assegnato centinaia di premi “Man of the Year” o “Woman of the Year” a un prezzo compreso tra $ 195 e $ 295 ciascuno. I suoi premi sono stati spesso denunciati come truffe da politici, giornalisti, e altri. Il servizio ScamNet del governo dell’Australia occidentale considera l’American Biographical Institute un editore di truffe vanity press “che fa appello a persone che vogliono una targa sul muro o vedere il loro nome in un libro, anche se l’onore non ha una reale credibilità – infatti, l’hanno acquistato”. La società è fallita nel 2012.

Di aziende così ne abbiamo anche in Italia eh, è pieno di nomi che stampano volumi simili ed è pieno di gente che pur di comparire sulle loro pagine paga. Il giochino lo conosco bene, avendo un’azienda che si avvicina ai duecento anni di attività mi è capitato spesso di ricevere lettere su carta pergamenata dove mi viene detto che ho “quanto serve” per far parte del volume sulle 100 (o 200 o 500) aziende più importanti/antiche/onorevoli/sticazzi d’Italia, e che basta che paghi 100/200/300/500 euro per esservi incluso. Soldi che non sono per l’inclusione, ma per tutti i servizi che mi vengono forniti: le copie che mi verranno spedite, la pubblicità a mezzo comunicati stampa ecc ecc… Conosco tanti che sono stati al gioco, pur di avere un libro col loro nome dentro. Io ammetto che per la mia azienda sono ben felice di avere una targa che ci certifica come una delle più antiche tutt’ora in attività in Italia, ma è una targa che non ho pagato, viene dalle Camere di Commercio italiane.

Ecco, se andate da qualcuno che per dichiarare la sua autorevolezza vi dice che lui è in un volume simile a questi, sappiate che facilmente siete di fronte a un soggetto che pur di apparire è disposto a pagare. Pur di vendersi per quello che non è, cede al “ricatto” dell’editore di turno…

L’ABI nel frattempo è fallita e i suoi volumi sono stati mandati al macero.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

