Gianluigi Paragone e i rimborsi agli ospedali

Lo ammetto, quando mi segnalate il sito del senatore Paragone l’idea che lui prenda lo stipendio da parlamentare e io invece sia qui nell’ufficio del negozio a scrivere gratis per BUTAC mi fa sempre girare i maroni…

Ma non siamo qui per invidiare Paragone, lui povero ha già la sfiga di essere Paragone…

Il senatore sul suo blog, Il Paragone, ha pubblicato un articolo senza firma che titola:

Covid, il governo aumenta i rimborsi agli ospedali per ogni ricovero: ecco il nuovo decreto

Nell’articolo viene riportato:

Grazie al cosiddetto decreto DRG e Funzione Covid, adesso per ogni paziente Covid gli ospedali pubblici riceveranno un massimo di 3.713 euro al giorno a paziente per ricovero ordinario e 9.697 euro al giorno per ogni paziente che occupa il posto in terapia intensiva.

Ma non è quanto riporta la Gazzetta ufficiale, che dice:

“L’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è’ transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l’incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna”

Il grassetto l’ho messo io, perché in Gazzetta Ufficiale mancava. Vedete, quella dicitura “per episodio di ricovero” non significa affatto quanto il senatore vuole farvi credere. Non si tratta di rimborsi giornalieri ma di massimali sul periodo di ricovero in TI. Che il paziente ci stia due giorni o sei, più di quei soldi (aggiuntivi rispetto alle cifre già inserite nelle tabelle di remunerazione per i ricoveri) non riceveranno.

Per capire che “episodio di ricovero” significa tutto il periodo di degenza sarebbe bastato guardare le tabelle del decreto del 2012, dove la distinzione è decisamente chiara, visto che ci sono colonne con le cifre “per episodi di ricovero” e colonne con le cifre “per giornata”.

Ma il senatore ha altro da fare che verificare queste cose. Peccato però che come il senatore nell’errore siano incappate anche testate giornalistiche, come ad esempio StrettoWeb, che titolava:

Covid, quasi 10 mila euro al giorno per ogni ricovero in terapia intensiva: aumentano le tariffe dei rimborsi agli ospedali, ecco il nuovo decreto

Le cifre comunque non sono quelle erogate finora, su BUTAC tempo fa avevamo trattato i rimborsi alle strutture private. Si parlava di massimali giornalieri dieci volte inferiori.

Non credo di poter aggiungere altro, ma mi piacerebbe tanto che qualcuno spiegasse queste cose al senatore e ai giornalisti che hanno condiviso l’informazione errata.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.