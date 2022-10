Paragone scopre le interazioni tra farmaci

Sul blog di Gianluigi Paragone è apparso un articolo dal titolo:

“Ecco che cosa può causare”. Pfizer, il nuovo studio choc: adesso è Harvard a lanciare l’allarme

L’articolo ha come fonte un articolo del Daily Mail dal titolo molto simile:

Pfizer’s Covid drug Paxlovid – which was used to treat Biden – can cause deadly blood clots, study warns

Non c’è nulla di nuovo e sorprendente, si sta parlando di comuni interazioni tra farmaci, interazioni di cui si era già a conoscenza, come vedremo tra poco. Ma il Daily Mail campa sul sensazionalismo ed è assolutamente normale trovare articoli completamente inutili pubblicati dal tabloid britannico.

L’articolo inglese – come anche la versione sul blog di Paragone – è fatto ad hoc per creare allarmismo in gente che è evidentemente abituata all’automedicazione, o a farsi prescrivere le medicine da ciarlatani.

Il testo tradotto comincia così:

Paxlovid ha ottenuto l’autorizzazione all’uso di emergenza negli Stati Uniti nel dicembre dello scorso anno come farmaco antivirale per il trattamento di Covid da lieve a moderato in pazienti ad alto rischio. È stato somministrato a milioni di americani vulnerabili con condizioni di salute di base, riducendo il rischio di morte fino al 90%. Ma Paxlovid può causare seri problemi di salute se associato a comuni farmaci per malattie cardiache come statine e anticoagulanti.

Poi, dopo aver presentato lo studio (che non linkano – ma noi siamo andati a cercarlo lo potete leggere qui) ci raccontano che:

Quando il presidente Joe Biden, 79 anni, è risultato positivo al Covid e ha iniziato a Paxlovid a luglio, il suo medico, il dottor Kevin O’Connor, gli ha temporaneamente impedito di assumere la statina Crestor e il farmaco per la prevenzione dell’ictus Eliquis.

Quindi se ha interrotto certi farmaci in concomitanza con l’uso del Plaxovid significa che a luglio già si sapeva di queste interazioni pericolose tra farmaci, sarà stata una soffiata che è stata fatta a lui in quanto medico di Biden? Ovviamente no, anche sul sito di EMA, nel bugiardino del Paxlovid, è chiaramente specificato che il farmaco può avere interazioni pericolose con altri farmaci, le quali quindi vanno evitate. Non riportano un elenco specifico di medicinali, ma prima evidenziano che queste interazioni vanno assolutamente evitate:

Medicinali che dipendono fortemente dal CYP3A per la clearance e per i quali concentrazioni elevate sono associate a reazioni gravi e/o potenzialmente fatali.

Medicinali potenti induttori del CYP3A, che riducono significativamente le concentrazioni plasmatiche di PF-07321332/ritonavir, possono essere associati alla potenziale perdita della risposta virologica e a possibile resistenza.

A cui aggiungono quest’elenco:

 Antagonista dei recettori alfa1-adrenergici: alfuzosina

 Analgesici: petidina, propossifene

 Antianginosi: ranolazina

 Farmaci antitumorali: neratinib, venetoclax

 Antiaritmici: amiodarone, bepridil, dronedarone, encainide, flecainide, propafenone, chinidina

 Antibiotici: acido fusidico, rifampicina

 Anticonvulsivanti: carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina

 Antigottosi: colchicina

 Antistaminici: astemizolo, terfenadina

 Antipsicotici/neurolettici: lurasidone, pimozide, clozapina, quetiapina

 Derivati dell’ergot: diidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina

 Agenti per la motilità gastrointestinale: cisapride

 Prodotti erboristici: Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum)

 Agenti che modificano il profilo lipidico:

o Inibitori della HMG Co-A reduttasi: lovastatina, simvastatina

o Inibitore della proteina microsomiale di trasferimento dei trigliceridi (MTTP):

lomitapide

 Inibitore della PDE5: avanafil, sildenafil, vardenafil

 Sedativi/ipnotici: clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam orale e triazolam

Sia chiaro, non stiamo dicendo che sia una bufala che le interazioni tra Paxlovid e altri farmaci possano avere conseguenze pericolose, stiamo cercando di spiegarvi che non si tratta di una novità scoperta per caso da uno studio americano, ma che lo studio non fa altro che confermare che il Paxlovid ha delle controindicazioni di cui tenere conto alla lettera se non si vogliono avere reazioni avverse, che potrebbero avere esiti anche fatali. Fare del sensazionalismo dando a intendere che fino a oggi di queste informazioni non si tenesse conto è sbagliato. Se a farlo è un signor nessuno fatti suoi, se a diffondere quest’allarmismo è un politico che è anche un giornalista, a nostro avviso, la questione è piuttosto grave.

Basta vedere come viene commentata la notizia dai follower di Paragone su Facebook:

Lorella: Perché tutto questo non viene detto chiaramente e si continua invece a far circolare nei meandri del web??? Se questa è la verità delle cose bisognerebbe urlarla al mondo.

Francesco (che non ha nemmeno letto l’articolo e quindi non sa che non si sta parlando dei vaccini): Nonostante tutto c’è ancora parecchia gente che si fa inoculare e che lo fa fare anche ai bambini

Mirella (anche lei non sa che si sta parlando del farmaco per via orale): Ogni giorno muoiono più persone e purtroppo molti giovani ma oramai il danno e stato fatto e tutti loro dovrebbero essere già al fresco e buttare le chiavi in fondo alla oceano

Maria Luisa: Hanno eliminato Trump quando ha iniziato a parlare di cure per Covid perché dovevano piazzare i vaccini Sti criminali!

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.