Paragoni tra le offerte dei gestori dell’energia

Mi sono trovato nella situazione di dover cambiare gestore dell’energia. Avevo un contratto in scadenza che non mi andava più bene e mi sono ritrovato a dover pensare a un nuovo contratto di fornitura. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di cercare in rete siti che mi permettessero di fare questo genere di confronto, e mi sono accorto di una realtà che non conoscevo. Sia chiaro, sto per parlarvi della scoperta dell’acqua calda, ma credo che fare un po’ di chiarezza sul tema sia importante.

Se cercate siti che facciano confronti tra tariffe di luce e gas, i primi che trovate online si presentano tutti come affabili realtà, pronte a tutto pur di aiutarvi.

C’è un solo minuscolo problema: tutti i siti che compaiono tra i primi risultati dei maggiori motori di ricerca sono servizi che hanno in realtà un solo scopo: raccogliere i vostri dati. Guarda caso tutte le aziende che ho visionato, prima di farmi vedere il confronto tra gli operatori, chiedono di compilare un form dove inserire nome, cognome e indirizzo, sia fisico che mail. Voi direte, beh hanno bisogno di sapere dove siamo per verificare che servizi sono operativi in zona. Sì certo, ma hanno anche bisogno di un collegamento tra voi e il vostro possibile nuovo fornitore. In questo modo, se attiverete un contratto tramite una di queste agenzie, alla stessa verrà corrisposta una commissione. Un po’ come quelli che ti chiamano al telefono e ti dicono “lavoriamo per i tuoi fornitori del servizio di energia elettrica” (che non vuole dire nulla).

Lo so, voi direte che tutto questo lo sapevate già e che solo uno sprovveduto casca in questi tranelli, e potreste non avere torto. Quello però che non tutti sanno è che da alcuni anni esiste un servizio gestito dall’Autorità di regolazione per Energia e Ambiente – un tempo si chiamava TrovaOfferte, ora è diventato Il Portale Offerte – fatto molto bene, dettagliato, e permette subito, senza lasciare dati, un confronto tra le migliaia di diverse offerte esistenti.

Peccato che, a causa di quel pessimo sistema che è l’indicizzazione dei motori di ricerca, spesso, quando si cerca un sistema per comparare le bollette, tale Portale venga fuori non tra i primissimi siti suggeriti. Dipende da tanti fattori. Io la prima volta che ho cercato ho dovuto scrollare la pagina dei risultati di ricerca fino in fondo, oggi che l’ho dovuto cercare di nuovo per scrivere l’articolo il browser che sto usando l’ha inserito subito dopo i post sponsorizzati.

Lo so, non siamo di fronte a una bufala o una notizia falsa, solo a un suggerimento per la prossima volta che vorrete verificare se la vostra bolletta energetica sia o meno la miglior offerta possibile.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.