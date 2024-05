Le 5 truffe telefoniche più diffuse

In base alle vostre segnalazioni, un piccolo vademecum per riconoscerle e difendersene

Abbiamo pensato potesse essere utile una velocissima guida per difendersi dalle truffe telefoniche più comuni in circolazione in questo periodo. Quanto segue è stato realizzato con l’aiuto dell’IA che ha letto tutto l’archivio articoli di BUTAC e, dopo un’analisi delle segnalazioni giunte in redazione nell’ultimo mese, ha raccolto i link dei nostri vecchi articoli sul tema. Essere informati e preparati è il modo migliore per proteggersi dalle truffe.

L’SMS che ci frega

Le truffe telefoniche spesso si presentano sotto forma di SMS o chiamate da numeri sconosciuti che richiedono di richiamare un numero specifico. Questi numeri, una volta chiamati, possono addebitare costi elevati. Ad esempio, potreste ricevere un messaggio del tipo “Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero…”. Evitate di richiamare numeri sconosciuti o di rispondere a messaggi che non danno indicazioni precise sulla loro origine​. Il mio nuovo numero

Un altro tipo comune di truffa riguarda i messaggi che fingono di essere inviati da un parente o amico con un nuovo numero di telefono, chiedendo denaro urgente per emergenze inventate. Per evitare di cadere in queste trappole, è consigliabile utilizzare una parola chiave o un codice concordato con i propri cari, da utilizzare in caso di emergenze reali​. Spoofing del Caller ID

Lo spoofing del Caller ID è una tecnica in cui il numero che appare sul display del telefono è falsificato per sembrare di provenienza fidata, come una banca o un ente governativo. La regola d’oro è di non richiamare mai utilizzando il numero mostrato sul display, ma di contattare direttamente l’ente utilizzando i numeri ufficiali trovati sul loro sito web​. Truffe legate ai servizi postali

Una truffa diffusa riguarda i servizi di ricarica di carte come PostePay. Il truffatore finge di voler comprare da noi un oggetto, magari sul marketplace di Facebook, e chiede di essere richiamato quando si è davanti a un Postamat, guidando la vittima attraverso una procedura che in realtà trasferisce denaro alla carta del truffatore. È importante conoscere bene i servizi che si utilizzano e non seguire istruzioni sospette. Chiamate da falsi operatori telefonici

Un altro tipo di truffa coinvolge chiamate da falsi operatori che informano di disservizi imminenti sulla linea telefonica, invitando a cambiare operatore per evitarli. Questi operatori spesso diventano aggressivi se rifiutate le loro proposte. Prima di accettare qualsiasi offerta, verificate sempre le informazioni contattando il vostro operatore attraverso i canali ufficiali​.

Consigli generali

Non cedete alla pressione : se vi sentite spinti a prendere decisioni immediate, si tratta probabilmente di un tentativo di truffa, sicuramente di qualcuno che non vuole lasciarvi il tempo di ragionare.

: se vi sentite spinti a prendere decisioni immediate, si tratta probabilmente di un tentativo di truffa, sicuramente di qualcuno che non vuole lasciarvi il tempo di ragionare. Bloccate i numeri sospetti : utilizzate app o servizi per bloccare chiamate indesiderate.

: utilizzate app o servizi per bloccare chiamate indesiderate. Segnalate le truffe: informate le autorità competenti, come la Polizia Postale, per aiutare a prevenire future truffe.

Redazione IA at butac punto it