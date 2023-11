Le piastre a induzione fanno male?

Ultimamente siete in tanti ad averci chiesto, anche se senza specifici link allarmisti, se fosse vero che le piastre a induzione fanno davvero male, come si legge tra le righe di alcuni articoli che ne parlano. Abbiamo pensato non fosse sbagliato scrivere due righe in merito, sia mai che quest’allarmismo continui a circolare.

L’affermazione che cucinare con le piastre a induzione possa fare male non è supportata da alcuna evidenza scientifica. Questo tipo di tecnologia utilizza un campo elettromagnetico per riscaldare il pentolame, il che può sollevare preoccupazioni circa l’esposizione ai campi elettromagnetici – come fa praticamente ogni nuova tecnologia che viene introdotta nel nostro uso quotidiano. Come abbiamo già visto molte volte però, secondo le linee guida internazionali e le ricerche nel campo, i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodomestici che troviamo nelle nostre case – piastre a induzione comprese – sono molto al di sotto dei limiti raccomandati per la salute pubblica.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mette a disposizione linee guida sui campi elettromagnetici e le loro possibili implicazioni per la salute. Queste linee guida sono basate su un’analisi approfondita dei risultati scientifici globali e, se necessario, sono periodicamente riesaminate e aggiornate​​.

Ricordiamo anche che i campi elettromagnetici si riducono rapidamente con la distanza; quindi, se davvero siamo molto preoccupati, basta mantenere una distanza normale durante la cottura per avere un’esposizione praticamente inesistente (e sempre utilizzarlo seguendo le istruzioni del produttore e usando precauzioni di semplice buon senso, come evitare il contatto diretto con la superficie di cottura e non utilizzare dispositivi con evidenti difetti).

Ma evitiamo facili allarmismi basati sul nulla, ne avevamo già visti sui forni a microonde, non ci stupisce circolino anche sulle piastre a induzione.

maicolengel at butac punto it

Sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.